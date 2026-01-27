Calciomercato: Lookman al Napoli non fattibile questo gennaio, possibile forse in futuro

Fabrizio Romano: “Sancho e Terrier sono trattative molto complicate. Né il Bayer Leverkusen né l’Aston Villa vogliono liberare i giocatori, almeno per ora.”

Il Napoli segue Lookman, Terrier e Sancho, ma al momento le trattative sono bloccate e ci sono solo sondaggi senza offerte concrete.

Napoli osserva Lookman: trattativa al momento bloccata

Fabrizio Romano e Matteo Moretto riportano sul loro canale YouTube:

“Fa sempre sognare sia i tifosi dell’Atalanta, che lo hanno già con sé, sia quelli che lo vorrebbero. Ricorderete, insomma, quello che è successo la scorsa estate: Atletico, Inter e non solo, con Lookman al centro di diversi interessi.

In queste ore, molte domande riguardano un possibile interesse del Napoli. Al momento, però, come abbiamo raccontato, non risulta esserci una trattativa concreta: sia a livello di formula sia di incastri, la situazione non è semplice. Lookman è un pallino del Napoli? Magari eventualmente in futuro, lo vedremo, ma oggi la questione appare abbastanza complessa, tra formule, incastri e costi”.

E continuando raccontando:

“Ci chiedono anche della Turchia, delle chiamate e degli scenari che continuano a susseguirsi. Ad oggi in Italia non ci sono club che, a gennaio, possano concretamente affondare il colpo su Lookman, considerando cifre e formula richieste dall’Atalanta. La società bergamasca chiede un trasferimento a titolo definitivo con cifre importanti.

All’estero, al momento, dalla Turchia ci sono stati solo dei sondaggi: né Galatasaray né Fenerbahçe hanno presentato proposte realmente allettanti per l’Atalanta. Quindi, queste due opzioni non sono andate oltre una semplice fase di sondaggio.

Sarà quindi una settimana molto lunga per il futuro di Lookman. Per quanto riguarda il Napoli e altri club italiani, come l’Inter, fino a mercoledì non c’è intenzione di turbare l’ambiente. Sarà dunque una settimana lunga e importante per molti giocatori, tra cui Lookman”.

Solo sondaggi per Terrier e Sancho

“Un altro nome è quello di Terrier, del Bayer Leverkusen. È emerso questo nome perché ci sono stati contatti a livello di procuratori, nel senso che già qualche giorno fa ci sono stati dei dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione. Non solo il Napoli si è mosso: lo ha fatto anche un’altra squadra, oltre a club di Spagna e d’Inghilterra. Insomma, diversi club si sono informati. Tuttavia, oggi il Bayer Leverkusen fa sapere che non ha intenzione di liberare il giocatore. Di conseguenza, riuscire a portare avanti l’operazione, soprattutto in prestito, risulta complicato”.

E concludono:

“Riceviamo poi tante domande anche sul nome di Jadon Sancho. Da quanto mi risulta, al momento l’Aston Villa non sta dando aperture all’uscita del giocatore, soprattutto alla luce delle ultimissime partite in cui Sancho ha trovato più spazio. Ad oggi l’Aston Villa continua ad aspettare, continua a resistere e continua a credere in Jadon Sancho.

Che al Napoli piaccia, ragazzi, questa non è una novità: è un giocatore che il Napoli ha già trattato. Anzi, arrivo a dirvi che la squadra che in estate è stata forse — non dico vicina, perché vicina non lo è mai stata — ma sicuramente più interessata a Jadon Sancho è stato proprio il Napoli. Nonostante si sia parlato per settimane della Juventus, la Juve non è mai stata realmente vicina a Sancho in estate. Per quanto riguarda la Roma, io ho raccontato che è stata una vicenda molto gonfiata, ma mai veramente concreta. Il Napoli, invece, a inizio mercato, molto presto, tra fine maggio e inizio giugno, ci aveva pensato.

Quindi il gradimento del Napoli c’è e ve lo confermo, ma ad oggi l’Aston Villa non ha intenzione di liberare il giocatore”.