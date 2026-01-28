È il Como il club più spendaccione d’Italia, spende più del Real Madrid: altro che provinciale

Il 2025 entra di diritto nella storia del calcio come l’anno dei record assoluti per quanto riguarda le trattative di mercato. Secondo quanto rilevato dall’ultimo Global Transfer Report della Fifa, il volume di affari ha toccato vette mai esplorate prima, ridisegnando la geografia economica del pallone.

Un giro d’affari senza precedenti

Il dato più eclatante riguarda il volume totale dei movimenti: tra calcio professionistico e dilettantistico (maschile e femminile), sono stati finalizzati ben 86.158 trasferimenti internazionali, il numero più alto mai registrato.

Dal punto di vista prettamente finanziario, è stata superata una soglia psicologica ed economica storica: per la prima volta, la spesa globale dei club ha oltrepassato i 10 miliardi, attestandosi a un totale monstre di 13,11 miliardi di dollari. Si tratta di un balzo in avanti impressionante:

+50% rispetto al 2024.

+35,6% rispetto al precedente primato stabilito nel 2023.

La quasi totalità di questa somma (13,08 miliardi) riguarda il calcio professionistico maschile, confermando la salute finanziaria del settore di vertice.

Intanto l’Europa si conferma il motore immobile del calciomercato mondiale. I club del Vecchio Continente hanno non solo investito oltre l’80% del totale globale, ma hanno anche incassato cifre astronomiche, con oltre 11 miliardi di dollari finiti nelle casse delle società europee.

A guidare questa classifica c’è, senza sorprese, l’Inghilterra. La Premier League recita la parte del leone con una potenza di fuoco di 3,82 miliardi di dollari in spese e 1,77 miliardi in entrate. Il divario con le altre leghe è abissale:

Inghilterra: 3,82 miliardi. Germania: 1,28 miliardi. Italia: 1,2 miliardi.

Il dato che fa riflettere è che sommando gli investimenti di Germania e Italia non si raggiunge nemmeno la cifra spesa dai club inglesi. In sostanza, un dollaro su tre speso nel mondo proviene dal Regno Unito, che rappresenta da solo il 29%del valore globale dei trasferimenti.

Como è la sorpresa italiana

Focalizzando l’attenzione sulla Serie A, emerge un dato curioso che testimonia il cambiamento degli equilibri interni. Con una spesa complessiva del sistema Italia pari a 1,2 miliardi di dollari, la società che ha investito maggiormente non è una delle storiche “big”, bensì il Como. Il club lariano si piazza al primo posto per uscite, superando persino il Milan, che si attesta in seconda posizione. Un segnale forte delle ambizioni della nuova proprietà e della competitività economica trasversale del campionato.

Calcio femminile in crescita esponenziale

Il report Fifa evidenzia un trend estremamente positivo anche per il movimento femminile, che continua la sua ascesa in termini di volume e valore.

Trasferimenti: 2.440 operazioni completate (+6,3%).

Spesa Totale: 28,6 milioni di dollari.

Sebbene le cifre assolute siano lontane da quelle maschili, la percentuale di crescita è sbalorditiva: gli investimenti sono aumentati di oltre l’80% rispetto al 2024. Anche la partecipazione si allarga: sono 756 i club coinvolti a livello internazionale (+8,3%), con un aumento significativo sia delle società che acquistano (+23,9%) sia di quelle che incassano da cessioni (+25,0%), sintomo di un mercato che sta diventando sempre più strutturato e capillare.