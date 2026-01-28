Home » Approfondimenti » Economia e marketing

Champions, quanto incassa il Napoli ai playoff? 52 milioni col pari, oltre 53 con la vittoria sul Chelsea (Calcio e Finanza)

Il Napoli può ambire solo ai playoff. Tra le altre italiane, l’Inter guida per premi totali con 65,7 milioni di euro, seguita dalla Juventus con 60,8 milioni e dall’Atalanta con 57,7 milioni.

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Tutto è pronto per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, con 36 squadre pronte a scendere in campo questa sera alle 21.

Tra le partecipanti ci sono anche le italiane Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, elencate secondo la classifica attuale. Le prime tre hanno già la certezza di approdare ai playoff, ma inseguono ancora, seppur con poche possibilità, la qualificazione diretta agli ottavi: l’Atalanta parte favorita grazie ai suoi 13 punti. Il Napoli, invece, può ambire solo agli spareggi.

Ma quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per le squadre italiane rimaste in gioco?

52 o 53 milioni di euro al Napoli

Scrive Calcio e Finanza:

“Il Napoli può puntare solamente ai playoff e la cifra in caso di qualificazione dipenderà anche dal risultato contro il Chelsea. In caso di pareggio, i premi sarebbero di circa 52 milioni di euro, mentre in caso di vittoria sui Blues verrebbe superata quota 53 milioni di euro”. 

Simulazione dei guadagni Champions

Racconta Calcio e Finanza:

“E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già garantiti per ognuno di questi club e che tengono conto anche della posizione minima in classifica e del bonus per l’accesso ai playoff, per le formazioni per cui questo traguardo è già matematico”.

In ordine di incassi: 

  • Inter – 65,7 milioni di euro 
  • Juventus – 60,8 milioni di euro 
  • Atalanta – 57,7 milioni di euro 
  • Napoli – 47,9 milioni di euro 

Di seguito, le stime squadra per squadra in base al risultato dell’ultima giornata e relativo traguardo: 

  • Inter agli ottavi di finale – 83 milioni di euro 
  • Inter ai playoff – 68 milioni di euro 
  • Juventus agli ottavi di finale – 78 milioni di euro 
  • Juventus ai playoff – 63 milioni di euro 
  • Atalanta agli ottavi di finale – 75 milioni di euro 
  • Atalanta ai playoff – 60 milioni di euro 
  • Napoli ai playoff – tra 52 e 53 milioni di euro 
