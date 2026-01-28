Champions, quanto incassa il Napoli ai playoff? 52 milioni col pari, oltre 53 con la vittoria sul Chelsea (Calcio e Finanza)
Il Napoli può ambire solo ai playoff. Tra le altre italiane, l’Inter guida per premi totali con 65,7 milioni di euro, seguita dalla Juventus con 60,8 milioni e dall’Atalanta con 57,7 milioni.
Tutto è pronto per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, con 36 squadre pronte a scendere in campo questa sera alle 21.
Tra le partecipanti ci sono anche le italiane Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, elencate secondo la classifica attuale. Le prime tre hanno già la certezza di approdare ai playoff, ma inseguono ancora, seppur con poche possibilità, la qualificazione diretta agli ottavi: l’Atalanta parte favorita grazie ai suoi 13 punti. Il Napoli, invece, può ambire solo agli spareggi.
Ma quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per le squadre italiane rimaste in gioco?
52 o 53 milioni di euro al Napoli
Scrive Calcio e Finanza:
“Il Napoli può puntare solamente ai playoff e la cifra in caso di qualificazione dipenderà anche dal risultato contro il Chelsea. In caso di pareggio, i premi sarebbero di circa 52 milioni di euro, mentre in caso di vittoria sui Blues verrebbe superata quota 53 milioni di euro”.
Simulazione dei guadagni Champions
Racconta Calcio e Finanza:
“E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già garantiti per ognuno di questi club e che tengono conto anche della posizione minima in classifica e del bonus per l’accesso ai playoff, per le formazioni per cui questo traguardo è già matematico”.
In ordine di incassi:
- Inter – 65,7 milioni di euro
- Juventus – 60,8 milioni di euro
- Atalanta – 57,7 milioni di euro
- Napoli – 47,9 milioni di euro
Di seguito, le stime squadra per squadra in base al risultato dell’ultima giornata e relativo traguardo:
- Inter agli ottavi di finale – 83 milioni di euro
- Inter ai playoff – 68 milioni di euro
- Juventus agli ottavi di finale – 78 milioni di euro
- Juventus ai playoff – 63 milioni di euro
- Atalanta agli ottavi di finale – 75 milioni di euro
- Atalanta ai playoff – 60 milioni di euro
- Napoli ai playoff – tra 52 e 53 milioni di euro