Al Napoli avrebbe fatto tanto comodo Raspadori, che intanto ha già segnato con l’Atalanta

L'Atalanta batte il Parma in casa e Jack ci mette il suo zampino: tap-in vincente su assist di Krstovic per chiudere la partita. È sempre pericoloso, tecnico e ha un fiuto del gol che nel Napoli attualmente è carente

Raspadori è già andato in gol a Bergamo con la sua nuova squadra (che lo paga 4 milioni all’anno ndr). L’ex Napoli e Atletico Madrid è appena arrivato e già sta mettendo il suo. Gioca nel suo ruolo principe ovvero la seconda punta/trequartista centrale, insomma vicino alla porta. Si inserisce, smista, lega, calcia. Ha il fiuto del gol. Nel Napoli ha sempre segnato 6 gol a stagione con un minutaggio ridottissimo. Poi ha deciso di andar via, a Madrid pochi minuti. Ora siamo abbastanza certi che si prenderà la scena perché è un calciatore forte e lo abbiamo sempre sostenuto. Soprattutto, in un Napoli che stasera andrà a Torino con soli 6 giocatori di movimento in panchina, avrebbe fatto la differenza (ancora di più in questo 3-4-2-1).

Raspadori avrebbe fatto comodo al Napoli, intanto segna con l’Atalanta