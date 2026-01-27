Alisson Santos è l’ultimo nome nella lista di Manna per l’attacco del Napoli (Di Marzio)
Brasiliano classe 2002 dello Sporting. Il Napoli punta a prenderlo in prestito, ma la sua valutazione è alta. C'è da dire che in squadra ha una folta concorrenza.
Tentativo per Alisson Santos dello Sporting
Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web:
“Nella sua ricerca di un esterno sinistro, il Napoli ci prova per Alisson Santos, ala offensiva classe 2002 dello Sporting. Lavori in corso per un prestito, con il club portoghese che ha una valutazione molto alta di lui.
Da capire, innanzitutto, se dopo gli arrivi di Faye e Luis Guilherme lo lascerà partire. Il tentativo del Napoli, comunque, c’è.
Per il brasiliano 17 partite con un assist in Liga Portugal in questa stagione. Diverso il discorso in Champions League, dove è stato decisamente più protagonista”.