Manna accelera per Fortini, il Napoli studia il colpo da 15 milioni (Schira)

Il Napoli sugli under italiani non ha limiti né blocchi di mercato. Tutto però dipenderà dalla Champions e dal futuro di Olivera. L’offerta azzurra potrebbe arrivare a 11-12 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Il Napoli segue Nicolò Fortini come terzino under italiano: la Fiorentina chiede 15 milioni, gli azzurri potrebbero arrivare a 11-12 più bonus. Le mosse di mercato dipenderanno dall’esito del playoff di Champions e da eventuali cessioni.

Il Napoli punta su Fortini

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato delle prossime mosse del Napoli:

“Il Napoli sugli under italiani ha delle agevolazioni: non ha blocchi, non ha limiti. Tradotto, il Napoli 10-12, anche 15 milioni li può spendere per un giocatore under italiano, ovvero nato dal 2003 in giù. Sapete chi c’è come terzino under italiano che piace al Napoli? Nicolò Fortini, che al momento non ha accettato il rinnovo proposto dalla Fiorentina se non fino al 2030. Piace molto anche a Ricky Massara.

La Roma aveva offerto 8 milioni e mezzo più due di bonus, 10 e mezzo totali. La Fiorentina ha detto no perché per Fortini vuole almeno 15 milioni. Il Napoli secondo me 15 non li mette, potrebbe arrivare a 11-12 più bonus e una piccola percentuale sulla futura rivendita. Vedremo, ma il Napoli su Fortini si sta muovendo”.

E prosegue:

“Con l’arrivo di Fortini e magari la partenza di Mathías Olivera, potrebbero essere due gli obiettivi per il club azzurro. Davanti, secondo me, il Napoli necessita di qualcosa. È vero che potrebbe tornare a giocare col 3-5-2, ma come rosa può fare bene anche col 3-4-3, ha tante soluzioni quando rientrano gli infortunati. Qualcosa davanti potrebbe farla.

Il Napoli però, per quello che mi risulta, non dovrebbe muoversi tra oggi e domani: si muoverà da mercoledì sera in poi. Dopo Napoli-Chelsea, se il Napoli fa il playoff di Champions, entrano comunque 15-20 milioni nelle casse. Sono altre partite da giocare, quindi un certo tipo di stagione. Se esci dalla Champions perdi soldi e hai una competizione in meno, e magari ti regoli di conseguenza sugli investimenti. È normale. A maggior ragione per il Napoli, che ha il problema del blocco del mercato a saldo zero, che complica le trattative, nonostante abbia in pancia 174 milioni accantonati negli anni scorsi che potrebbe usare, ma che non può utilizzare per l’assurdità di regole che cambiano ogni anno e che penalizzano chi è virtuoso”.