Sky: “c’è tanto di Spalletti nella sconfitta di Napoli”

Perdere a Napoli non ci sta. La sconfitta della Juventus ha dato il là ad una serie di critiche nei confronti della formazione di Spalletti. Giovanni Guardalà su Sky Sport Insider ha scritto che “c’è tanto di Spalletti nella sconfitta di Napoli“.

A preoccupare non sono solo le sconfitte e i punti che mancano, ma soprattuto le prestazioni, che la Juventus non mostra.

“Spalletti ha anche complicato e confuso i suoi giocatori con una delle sue famose ‘spallettate’ che però, in questo caso, non ha dato il risultato sperato.

Nel giorno in cui non c’era Vlahovic (e non ci sarà fino a primavera inoltrata) ha scelto un 5-3-2 con Yildiz riferimento avanzato e Conceiçao al suo fianco, mandando un chiaro segnale di timore verso una squadra, il Napoli, con un centrocampo sperimentale. Risultato: Juventus sterile, innocua e con un messaggio di sfiducia verso le due punte arrivate in estate, David e Openda.

In questo momento storico i due attaccanti, finora certamente deludenti, avrebbero bisogno di sentirsi più coinvolti e quella di ieri, dal punto di vista psicologico, probabilmente non è stata una scelta felice. E aggiungiamo quel binario di sinistra, con Koopmeiners e Cabal contro David Neres. Dalla lettura delle formazioni è apparso azzardato, visto quanto aveva già sofferto da quella parte contro Kean a Firenze. E infatti il vantaggio del Napoli è arrivato da lì. È vero che l’emergenza in difesa è notevole, ma perché non giocare in maniera diversa? Perchè non proporre un 4-3-3?