Spalletti da incubo. “Rinnega la “spallettata” più profonda e prende 5 in pagella
Molto criticata la sostituzione di Yildiz da parte del tecnico della Juventus, definita inspiegabile
Il ritorno di Spalletti al Maradona è stato incredibilmente anonimo sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista tattico. Dagli spalti qualche timido fischio, in campo ben poco a partire dalle scelte iniziali. È quanto scrivono i principali quotidiani nazionali sulle rispettive edizioni odierne, da Tuttosport a La Repubblica. Di seguito il dettaglio.
Spalletti, i voti e le descrizioni dei quotidiani
Tuttosport: 5
“Nessuno gli chiedeva di vincere a tutti i costi a Napoli dove il successo manca dal 2019, ma quantomeno di sfoderare una prestazione degna. La distanza con le prime della classe ora si fa sempre più marcata. E la Champions, per come stanno le cose, al momento pare l’utopia più totale”.
Corriere dello Sport: 5
“Il Maradona lo fischia alla lettura delle formazioni. Disegna la sua Juve con un 3-5-2 senza una vera prima punta, ma le scelte risultano sbagliate. Prova a rimediare nella ripresa, ma non convince la sostituzione di Yildiz”.
Gazzetta dello Sport: 5
“Rinnega la “spallettata” più profonda –rivoluzione nel modulo – a metà fatica, ma non riesce a raddrizzare una notte tra le più amare”
Repubblica: 5
“Giocare senza centravanti non paga: butta via un tempo. Inspiegabile anche la sostituzione di Yildiz”