Questo Spalletti non serve alla Juve, se ha l’ansia da prestazione si farà male da solo (Pedullà)

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su YouTube ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli: «Sono un estimatore di Spalletti e mi costa, ma è giusto dire le cose senza filtri».

«Ho avuto un dibattito con Paolo De Paola che parlava di Yildiz come se non fosse un calciatore in grado di incidere. Io la penso al contrario, discute Yildiz è discutere il calcio. Ma quello che ha fatto Spalletti ieri a Napoli è un qualcosa di difficilmente interpretabile, non appartiene allo Spalletti visionario che conosciamo. Mi sembra il Luciano Spalletti che abbiamo visto con la Nazionale, il Luciano Spalletti che si isolava, pensava e faceva dei danni perché per la troppa voglia di stupire abbiamo fatto una brutta figura».

Ma è lo stesso Spalletti?

«Se anche Spalletti fa casino la Juve entra in un imbuto pericolosissimo. Presenta una formazione che non si può presentare. Se metti Conceicao e Yildiz uno affianco all’altro non si può fare, è un ibrido, sono due che fanno la prima o la seconda punta, non si capisce chi, abbandonati a se stessi e snaturati. Se metti Cabal come esterno sinistro nel momento in cui il suo ruolo è un altro e poi lo cambi in corsa nel momento in cui Neres, ma dovevi capirlo prima, gli ha fatto due occhi così, questo non può appartenere alle decisioni di Koopmeiners. Con le sue scelte ha mandato a farsi benedire tutto il mercato estivo della Juve.

Devi spiegare Zhegrova cosa ha, ha una prescrizione medica? È una tua concisione sulle sue condizioni fisiche? È una tabella? Altrimenti non ha senso. Se sostituisci Yildiz con Openda fai una cosa che non esiste al mondo. Ecco perché mi chiedo è lo Spalletti di sempre? Quello che ha fatto grandi cose alla Roma, strepitose cose all’Inter, progetti giusti a San Pietroburgo o è lo Spalletti che tira a campare? Per me è irriconoscibile e l’aggravante sono le dichiarazioni del post partita, lui dice che Yildiz deve migliorare quasi per giustificare la sua scelta. Avrebbe dovuto dire “ho sbagliato, ho sbagliato la formazione, i cambi e tutto il resto e adesso sto sbagliando la spiegazione”. Stai attento che è l’unica luce rimasta alla Juventus e se metti in discussine pure lui lo perdi e magari gli girano le scatole anche per il rinnovo di contratto che è stato impostato perché non si può fare un cambio di quel tipo.

Mi sarei aspettato un’autocritica nei suoi riguardi, non capisco anche il suo staff. Ha gente come Martusciello che non lo ha indirizzato, oppure ha fatto tutto da solo mettendosi in testa queste cose che hanno avuto degli effetti devastanti. Questo Spalletti non serve alla Juve, se ha l’ansia da prestazione si farà male da solo, perché la Juventus ha bisogno di linee guida energiche. Questa secondo me è una squadra da 4-3-3, c’è da rimettere Koopmeiners nel suo ruolo»

Come ha perso la Juventus

«È solo la prima sconfitta ma mi interessano le modalità anche perché alle spalle c’erano pareggi nel derby e il bilancio comincia ad essere un bilancio pesante. La richiesta è che Spalletti faccia Spalletti altrimenti fa testacoda e si mette in una situazione pericolosissima».