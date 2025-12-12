Mondiali 2026, i biglietti più economici per la finale della costeranno più di 3.400 euro (Guardian)

L’indignazione contro la Fifa monta mentre i tifosi scoprono prezzi dei biglietti giudicati proibitivi per assistere al prossimo Mondiale. Le cifre pubblicate hanno scatenato una protesta immediata contro la Fifa. Le associazioni dei supporter denunciano un modello che tradisce la tradizione popolare del calcio. La richiesta è una sola: sospendere tutto e ripartire dal rispetto per chi riempie gli stadi. Ne scrive il Guardian

La protesta per il costo dei biglietti

La scintilla nasce quando emerge che «i biglietti più economici per la finale della Coppa del Mondo della prossima estate costeranno più di 3.000 sterline – 3400 euro». Da qui, il passo verso la contestazione è stato immediato. Football Supporters Europe, che rappresenta i tifosi di tutto il continente, ha parlato di un affronto storico alla comunità calcistica, sottolineando come «i prezzi esorbitanti» rendano di fatto irraggiungibile un evento nato per essere universale.

Fifa biglietti mondiale – I dati che hanno fatto esplodere la polemica

La pubblicazione da parte della federazione croata della lista prezzi destinata alle associazioni partecipanti ha rivelato un quadro ancora più netto: «i biglietti più economici per la finale […] a 4.185 dollari (3.120 sterline, 3500 euro)». Una cifra che la Fes definisce inaccettabile, ricordando come per molti tifosi il costo minimo per seguire il percorso fino alla finale supererebbe «6.900 dollari […] cinque volte di più di quanto sarebbe costato quando la Coppa del Mondo si sarebbe tenuta in Qatar nel 2022». A ciò si aggiungono costi di viaggio e alloggio resi proibitivi da un torneo itinerante tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Appello alla sospensione immediata

Nel comunicato diffuso, la Fse scrive: «Si tratta di un monumentale tradimento della tradizione della Coppa del Mondo». L’organizzazione chiede lo stop immediato alla vendita, una consultazione con le parti coinvolte e un ripensamento totale del modello, fino a ritrovare «una soluzione che rispetti la tradizione, l’universalità e il significato culturale della Coppa del Mondo». Un grido condiviso anche dai gruppi di tifosi inglesi, come Free Lions, convinti che «questo non può essere permesso».

Le cifre rivelate alla comunità dell’England Supporters Travel Club raccontano una situazione già insostenibile alla prima fase: «265 dollari (195 sterline)» per la gara inaugurale con la Croazia e un minimo di «220 dollari (165 sterline)» per le sfide con Ghana e Panama. La scalata verso la semifinale diventa un salasso: «687 sterline […] in aumento rispetto alle 508 sterline per assistere ai quarti». Numeri che costringono i supporter più fedeli a interrogarsi sulla possibilità stessa di seguire la squadra.