Lazio pareggia contro l’Udinese al 95′: silenzio stampa e comunicato contro gli arbitri

Il comunicato: "Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere"

Dopo il pareggio contro l’Udinese nessun tesserato della Lazio ha parlato, la società ha comunicato di essere in silenzio stampa ed ha attaccato gli arbitri con riferimento a quanto accaduto durante l’incontro.

Il comunicato della Lazio

“Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”.

L’episodio che ha fatto andare su tutte le furie Maurizio Sarri e tutti i giocatori della Lazio è quello che ha portato il pareggio dell’Udinese a tempo regolamentare oramai scaduto. 95esimo, l’Udinese pareggia all’ultimo secondo. Tiro di Zaniolo che colpisce Davis. Fortunato, l’attaccante punta Marusic in area, trova lo spazio per uscire verso la linea e poi fulmina Provedel con un sinistro nell’angolo lontano. 1-1. Dopo il check il Var conferma il gol nonostante i due tocchi (Palma e Davis) di mano.