Pogba torna finalmente a giocare? Sabato potrebbe essere il grande giorno: «Ora è una persona felice»

Paul Pogba potrebbe finalmente tornare in campo con il Monaco. Si tratterebbe della prima volta dopo due anni di assenza dal campo. Il Monaco giocherà sul campo del Rennes. Ne scrive SoFoot.

Pogba, si avvicina il ritorno in campo: i dettagli

Ecco cosa scrive SoFoot

“Allora forse… La luce in fondo al tunnel sembra finalmente vicina per Paul Pogba. Sabato sera, il campione del mondo 2018 potrebbe tornare a calcare il prato del Roazhon Park, prendendo parte a una partita ufficiale per la prima volta dal 3 settembre 2023. Restano solo poche ore da superare senza rischiare una ricaduta, per poter finalmente debuttare in Ligue 1. Ore in cui dovrà muoversi con attenzione anche nelle attività più quotidiane, dal maneggiare le sue bottiglie di profumo al portare a spasso il cane. Il Monaco non vede l’ora. Anche lui, del resto.”

Una lunga attesa

“Sono già trascorsi cinque mesi dall’arrivo della “Pioche” sul Rocher. Fin dall’inizio, il Monaco ha invitato alla calma e alla pazienza. E a ragione. Le magliette con il suo nome si sono vendute a raffica, ma Pogba non le ha ancora indossate. Non si cancellano diciotto mesi di inattività con un semplice colpo di bacchetta, soprattutto quando il corpo è soggetto agli infortuni. Il centrocampista non gioca dal settembre 2023 e, forse ancor più preoccupante, bisogna tornare al 16 aprile 2022 per vederlo in campo per più di mezz’ora. Il Monaco non ha voluto bruciare le tappe: la priorità è stata costruire una condizione fisica compatibile con il calcio di alto livello, con l’obiettivo di rilanciare la sua stella a ottobre.”

“La coscia e la caviglia del giocatore hanno però imposto ulteriori rinvii. «Preferisco aspettare con il sorriso», ha scritto su Instagram. Diverse settimane sono passate e ora sembra che tutti i semafori siano verdi: Pogba si è allenato normalmente venerdì, sabato e domenica, ha osservato un giorno di riposo lunedì, come previsto, per tornare al lavoro martedì”

Le parole di Pocognoli (tecnico del Monaco)

“Anche senza essere al 100%, Pogba sarà prezioso in questa fase della stagione. (…) Un po’ di aria nuova in squadra non potrà che fare bene, anche se Pocognoli preferisce «non sbilanciarsi troppo», dopo la distorsione alla caviglia subita il mese scorso.”

«Tutto quello che posso dire è che quando è in campo vedo una persona felice e concentrata a tornare al massimo livello», sottolinea. «Paul ha un carattere molto forte. E penso che la testa comandi davvero molte cose». Da questo punto di vista, sembra andare tutto per il meglio. Pogba si sta godendo il Monaco, dove ha instaurato una forte amicizia con Ansu Fati. In attesa di brillare sul campo, mostra la sua felicità familiare sui social, insieme ai figli e alla compagna. Un uomo sereno mentalmente, determinato a dimostrare di essere un giocatore al top.”