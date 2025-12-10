Pogba è diventato azionista e ambasciatore di una squadra di corse di cammelli

Sport popolare e storico in Medio Oriente. L'Al Haboob è la prima squadra di corse di cammelli al mondo a competere a livello internazionale, negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo

“L’arte dell’inaspettato”, scrive Le Parisien. E in effetti la notizia è buffa: Paul Pogba ha annunciato su Instagram e con un’intervista alla Bbc, di essere diventato azionista e ambasciatore di Al Haboob, la prima squadra moderna di corse di cammelli al mondo a competere a livello internazionale, negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo.

Noi non lo sappiamo, ma la corsa dei cammelli è uno sport popolare e storico in Medio ed Estremo Oriente. “Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico, unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore”, ha scritto Pogba. “Scriviamo la storia insieme”.

“Ho guardato parecchie corse di cammelli su YouTube e ho passato il tempo libero a fare ricerche per cercare di capirne tecniche e strategie”, ha spiegato alla Bbc. “Ciò che mi ha colpito di più è stato il notevole impegno che richiede a tutti i partecipanti. Alla fine, lo sport è pur sempre sport. Richiede cuore, sacrificio e lavoro di squadra”.