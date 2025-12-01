Neres, terzo gol in otto giorni: è lui il trascinatore del Napoli (Gazzetta)

Trascina il Napoli con gol decisivo contro la Roma. In grande forma, il brasiliano sfrutta velocità e fiducia di Conte, rilanciando l’attacco azzurro e l’entusiasmo dei tifosi.

Neres è il trascinatore del Napoli nelle ultime partite: un giocatore rinato. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli batte la Roma grazie a una giocata da campione di David Neres, protagonista assoluto della settimana azzurra. Dopo la doppietta di Bergamo e l’ottima prova in Europa contro il Qarabag, il brasiliano firma anche il gol vittoria all’Olimpico: un contropiede perfetto, iniziato e concluso da lui dopo il rapido scambio con Hojlund, che gli permette di superare Svilar con freddezza.

La velocità di Neres è una costante minaccia per la Roma, fino ai crampi che lo costringono al cambio. In un momento di forma straordinario, l’esterno ha saputo sfruttare al meglio la fiducia di Conte, e le tante assenze, diventando un punto fermo del 3-4-3 che ha rilanciato l’attacco azzurro. Facendo di necessità virtù, Conte ha ritrovato gol ed entusiasmo grazie anche alle sue nuove ali, mentre i fantallenatori si godono un Neres mai così prolifico”.

E nel post gara il brasiliano ha rilanciato le sue ambizioni: «Io tornato? Non me ne sono mai andato via, sono sempre rimasto qui».

Neres e Lang la coppia che sta per diventare una parola sola: Nereselang

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Scollinato il quarto d’ora, il Qarabag ha accorciato l’andatura per ridurre il dispendio energetico ed è venuto fuori il Napoli con la vivacità dei due esterni, Neres e Lang. Il primo tagliava da destra al centro e qualche volta sconfinava a sinistra, nella corsia di Lang, una variazione sul tema che ha scombussolato le certezze dei difensori azeri. A un certo punto, Medina è stato costretto al fallo per evitare che Lang facesse danni. Neres e Lang si cercavano tra loro, ma non dialogavano con Hojlund, un po’ tagliato fuori, poco rifornito dalle fasce e dalla trequarti: quanto manca De Bruyne al danese?