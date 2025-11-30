Neres: «Non sono tornato, non me ne sono mai andato»
Milinkovic: «Facciamo i complimenti ai ragazzi davanti a me, perché ho dovuto fare solo una parata»
Dopo la vittoria del Napoli contro la Roma, a Dazn sono intervenuti David Neres, autore del gol, e il portiere del Napoli, Milinkovic Savic che si accarezzano: «Ci trasferiamo le energie»
Sei tornato?
Neres: «Non me ne sono mai andato. Sono sempre rimasto qui».
Milinkovic: «Ha fatto il suo oggi e nell’ultima settimana. Era importante tornare in testa alla classifica».
Siete primi, volete anche il prossimo scudetto?
Neres: «Sì, ma vogliamo farlo di domenica in domenica, confermandoci nelle prestazioni»
È tornata anche la tua esultanza
Neres:«Non so bene che animale è. Ma mi piace cambiare esultanza e farne tante»
Fondamentale anche la tua parata
Milinkovic: «Facciamo i complimenti ai ragazzi davanti a me, ne ho dovuta fare solo una»