Neres: «Non sono tornato, non me ne sono mai andato»

Milinkovic: «Facciamo i complimenti ai ragazzi davanti a me, perché ho dovuto fare solo una parata»

Neres infortuni muscolari

Ni Napoli 12/01/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Hellas Verona / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: David Neres

Dopo la vittoria del Napoli contro la Roma, a Dazn sono intervenuti David Neres, autore del gol, e il portiere del Napoli, Milinkovic Savic che si accarezzano: «Ci trasferiamo le energie»

Sei tornato?

Neres: «Non me ne sono mai andato. Sono sempre rimasto qui».

Milinkovic: «Ha fatto il suo oggi e nell’ultima settimana. Era importante tornare in testa alla classifica».

Siete primi, volete anche il prossimo scudetto?

Neres: «Sì, ma vogliamo farlo di domenica in domenica, confermandoci nelle prestazioni»

È tornata anche la tua esultanza

Neres:«Non so bene che animale è. Ma mi piace cambiare esultanza e farne tante»

Fondamentale anche la tua parata

Milinkovic: «Facciamo i complimenti ai ragazzi davanti a me, ne ho dovuta fare solo una»

