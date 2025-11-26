Neres e Lang la coppia che sta per diventare una parola sola: Nereselang

Neres e Lang, Neres e Lang. Sempre loro. Ci sono loro nelle due vittorie consecutive del Napoli dopo la buriana post-Bologna. Conte ha cambiato il Napoli e loro due incarnano le principali novità. Da esuberi a spaccadifese e apripartita. È successo anche ieri sera contro il Qarabag. Hanno dato spettacolo e con i loro strappi hanno allungato e messo a dura prova la difesa della squadra dell’Azerbaigian che comunque ha sette punti in classifica in Champions, proprio come il Napoli.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Sul piano tecnico ha brillato David Neres, l’ala brasiliana ha fatto deragliare i difensori azeri con le sue accelerazioni palla al piede: ha sfiorato il gol con un’acrobazia pazzesca e con un pallonetto planato sulla traversa.

Scollinato il quarto d’ora, il Qarabag ha accorciato l’andatura per ridurre il dispendio energetico ed è venuto fuori il Napoli con la vivacità dei due esterni, Neres e Lang. Il primo tagliava da destra al centro e qualche volta sconfinava a sinistra, nella corsia di Lang, una variazione sul tema che ha scombussolato le certezze dei difensori azeri. A un certo punto, Medina è stato costretto al fallo per evitare che Lang facesse danni. Neres e Lang si cercavano tra loro, ma non dialogavano con Hojlund, un po’ tagliato fuori, poco rifornito dalle fasce e dalla trequarti: quanto manca De Bruyne al danese?

Neres e Lang, la strana coppia del Napoli

Da ribelli e scontenti a indispensabili e vincenti. È la follia del calcio che riabilita e cancella tutto nel giro di cento minuti (tanto durano oggi le partite). Vinci una partita e tutto cambia. Se poi a far gol in questa partita sono i due esterni d’attacco, è naturale che vengano confermati dall’allenatore e che siano immediatamente guardati diversamente dai tifosi. Stasera Conte dovrebbe riproporli dall’inizio anche in Champions nella sfida contro il Qarabag.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Un’intesa totale. Che va oltre il campo. Oltre a quella capacità di cercarsi e trovarsi anche senza guardarsi, parlando la stessa lingua del pallone. Napoli ha scoperto la strana coppia, quella formata da un brasiliano silenzioso e corrucciato, quasi mai sorridente e sempre molto schivo. E da un olandese esuberante, pieno di tatuaggi, dal carattere complicato e un amore infinito per la musica, che lo ha portato a comporre dischi rap e pure a entrare nelle classifiche, dopo aver ottenuto milioni di streaming su Spotify con lo pseudonimo Noano. E adesso la strana coppia ha finalmente cominciato a far ballare gli avversari in campo e i tifosi sugli spalti. David Neres e Noa Lang sono il nuovo che avanza, una delle soluzioni vincenti lanciate da Antonio Conte nell’ultima partita di campionato. Dopo tre gare consecutive senza gol, il Napoli ha riscoperto la bellezza di un’esultanza. Dell’abbraccio di gruppo. Del boato del Maradona.

La loro unione è tangibile anche sui social, dove non mancano gli scatti insieme in situazioni diverse. E dove emerge fortissima questa loro alchimia. Che vorrebbero continuare a vivere sul campo già da stasera, dove sono attesi dalla conferma in Champions.