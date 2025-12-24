Repubblica: a Riad mancavano De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku ha fatto da spettatore. Ma gli azzurri hanno trionfato lo stesso.

Napoli, nessuna tensione per il blocco del mercato a gennaio: in panchina c’è chi risolve i problemi

Nel Napoli non c’è alcuna tensione per il blocco del mercato a gennaio (mercato a costo zero: tot entrate, tot uscite). Il Napoli si atterrà alle decisioni della Commissioni indipendente che ha fermato il mercato del club azzurro per il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi. Repubblica, con Marco Azzi, scrive che non c’è alcuna tensione per la decisione. A Riad come altrove, la panchina ha dato dimostrazione di essere all’altezza. Per questo motivo, in estate è stato messo a segno un mercato con ben nove acquisti.

Scrive Repubblica:

Per questo De Laurentiis proverà a blindare l’allenatore con un altro biennale, fino al 2029. Nel volo di rientro dall’Arabia i due sono stati inseparabili: nessuna tensione per il blocco del mercato imposto al club a gennaio, tanto in panchina c’è chi risolve i problemi. A Riad mancavano De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku ha fatto da spettatore. Ma gli azzurri hanno trionfato lo stesso. Le premesse per aprire un ciclo sembrano esserci tutte, insomma. E anche dal tecnico stanno arrivando segnali di apertura verso il suo presidente, dopo le divergenze della scorsa stagione e i dubbi legati alla mancanza di un centro sportivo all’altezza. È tornato il sereno e nel futuro della coppia si intravedono altri successi, per questo l’ipotesi di un contratto più lungo stuzzica entrambi.