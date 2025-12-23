Il Napoli a gennaio potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce), così ha deciso la Commissione

Napoli bloccato dalla Commissione, potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce)

Mazzata per il Napoli dopo la vittoria in Supercoppa. A gennaio potrà fare mercato solo a saldo zero: tanto entra e tanto esce. Altro che fake news, come a Napoli ripetevano da settimane, era uno scoop del Messaggero. E adesso il Napoli dovrà farci i conti. Solo Napoli e Pisa sono stati fermati. La Lazio invece potrà agire anche a gennaio. il Napoli deve stare attento anche a giugno, potrà subire una sanzione se non rispetterà l’indicatore costo del lavoro allargato.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

Lazio dentro, Napoli e Pisa fuori. Era fiducioso Claudio Lotito e stavolta aveva ragione. La Commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di Serie A si è riunita oggi per fare le ultime valutazioni sullo stato finanziario del club (tutti quelli professionistici in realtà, basket compreso). E secondo le prime indiscrezioni è emerso che il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti e potrà quindi operare liberamente sul mercato, senza alcuna limitazione. Così come il Como, che ha sistemato una situazione difficile con un aumento di capitale.

Sono soltanto due i club che non hanno l’indicatore Costo del lavoro allargato fratto ricavi inferiore allo 0,8: Napoli e Pisa. Nessuno spettro di mercato bloccato comunque, non previsto per la finestra di gennaio. I due club “fermati” dalla Commissione potranno operare soltanto a saldo zero, dunque per ogni giocatore acquistato deve esserci un’uscita equivalente. Una situazione non facile soprattutto per il Napoli, in particolare in vista del mercato di giugno dove – in quel caso sì – è possibile essere sanzionati con il blocco di mercato se non si rispetterà l’indicatore che nel frattempo diventerà ancora più restrittivo, ovvero 0,7.