Napoli-Milan, le ultime di formazione: Juan Jesus potrebbe partire titolare al posto di Buongiorno

Ne parla Di Marzio: "L’allenatore azzurro non ha molte possibilità di formazione. In porta Milinkovic-Savic partirà dal 1′, e dovrebbe essere protetto dalla linea a 3 composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus"

Novità di formazione per il Napoli nella sfida contro il Milan: Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Buongiorno nella difesa a tre. Ne parla Gianluca Di Marzio.

Juan Jesus titolare al posto di Buongiorno: i dettagli

Si legge sul sito di Di Marzio:

“Dopo le ultime due sconfitte contro Benfica e Udinese, il Napoli è alla ricerca del riscatto in Supercoppa, dove potrebbe alzare il secondo trofeo del 2025. Ad attendere gli azzurri in semifinale, in programma giovedì 18 dicembre alle 21:00 ci sarà il Milan, finalista della scorsa Coppa Italia. I rossoneri sono campioni in carica in Supercoppa, e cercheranno di confermarsi.”

Continua l’emergenza infortuni, soprattutto in mezzo al campo, per la squadra di Antonio Conte, che sarà quindi costretto a scelte quasi obbligate.

“Per la partita contro i rossoneri, seconda sfida tra Conte e Allegri in stagione, l’allenatore azzurro non ha molte possibilità di formazione. In porta Milinkovic-Savic partirà dal 1′, e dovrebbe essere protetto dalla linea a 3 composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo Lobotka, rientrato contro l’Udinese, potrebbe giocare al fianco di McTominay, con Politano e Spinazzola ai lati. Davanti ancora Neres, insieme a Elmas – leggermente in vantaggio su Lang – con Hojlund. Da vedere se troverà spazio Romelu Lukaku, convocato per la prima volta dopo l’infortunio estivo.”

“Una notte di riflessione e la mattinata con il risveglio muscolare hanno portato Massimiliano Allegri a due possibili novità nella formazione anti-Napoli di stasera. La prima è l’inserimento di Ardon Jashari nell’undici titolare al posto di Luka Modric; la seconda riguarda l’out sinistro, dove cresce l’opzione Estupinan al posto di Bartesaghi. Le quotazioni di entrambi sono in netto aumento”.