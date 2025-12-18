Allegri non è fesso, per l’inutile Supercoppa manda Modric in panchina (gioca Jashari)

Il livornese gestisce il croato che in Serie A è intoccabile. Ma in Arabia la panchina va benissimo. Quattro partite da titolare in 15 giorni sarebbero troppe anche per Modric

Mica è fesso il livornese: per l’inutile Supercoppa fa riposare l’intoccabile Modric e fa giocare Jashari, dà spazio anche a Estupinan che in campionato ha perso il posto per Bartesaghi. Rinnoviamo l’invite a Conte: fai riposare McTominay e manda in campo Vergara.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Una notte di riflessione e la mattinata con il risveglio muscolare hanno portato Massimiliano Allegri a due possibili novità nella formazione anti-Napoli di stasera. La prima è l’inserimento di Ardon Jashari nell’undici titolare al posto di Luka Modric; la seconda riguarda l’out sinistro, dove cresce l’opzione Estupinan al posto di Bartesaghi. Le quotazioni di entrambi sono in netto aumento”.

Allegri sceglie Jashari

Prosegue la Gazzetta dello Sport:

“Jashari, va verso la seconda gara da titolare da quando è al Milan (la prima negli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio). Una chance importante per lo svizzero, su cui il club ha fatto un investimento significativo in estate. A lasciargli il posto dovrebbe essere Modric: il croato sta bene, ma ha giocato domenica e, in caso di vittoria contro il Napoli, sarebbe chiamato a disputare anche la finale di lunedì e la successiva gara di campionato di domenica 28. Quattro partite da titolare in 15 giorni sarebbero troppe anche per un Iron Man di 40 anni.

L’altra possibile novità riguarda la fascia sinistra, dove salgono le quotazioni di Estupinan. Bartesaghi è reduce dalla doppietta contro il Sassuolo, ma l’ex Brighton porta esperienza e personalità, qualità che finora non ha potuto mostrare appieno a causa di un infortunio e di qualche prestazione non brillante. All’andata contro il Napoli, inoltre, fu espulso: il desiderio di riscatto è forte”.