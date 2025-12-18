Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Juan Jesus al posto di Buongiorno. Lobotka e McTominay confermati a centrocampo
Conte sceglie Elmas per chiudere il tridente con Neres e Hojlund. Rossoneri, orfani di Leao e Gimenez, si affidano al tandem Nkunku-Pulisic
Db Milano 28/09/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Rafael Leao-Juan Jesus
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-
Milan, match valido per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. La vincente, affronterà una tra Inter e Bologna (match previsto per domani alle ore 20:00). Napoli-Milan, le formazioni ufficiali NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri Leggi anche: Supercoppa, il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa”
Scrive così Ordine sul Giornale:
Avvertenza: può sembrare una provocazione mentre ha l'intento di un consiglio controcorrente. La convenienza assoluta per il Milan che stasera ritrova il Napoli per la semifinale di Supercoppa d'Italia è quella di uscire e tornare subito a Milano per preparare con il tempo necessario il ritorno in campionato e la sfida col Verona di domenica 28 dicembre all'ora di pranzo (non porta benissimo l'orario). La spiegazione è molto semplice: Gabbia è rimasto a casa per curare il ginocchio, Gimenez è partito per l'Olanda, operazione resa necessaria dai dolori alla caviglia, se ne riparlerà a fine gennaio. Questo significa che ancora una volta Allegri ha gli uomini contati in attacco perché Leao, al meglio delle previsioni, può ripartire dalla panchina: due pedine sole, Pulisic e Nkunku, e necessità eventuale di rivolgersi a Loftus-Cheek. A tal proposito una sola segnalazione: il curriculum recente di Fullkrug certifica una non perfetta salute fisica, sarebbe un grave azzardo colmare la lacuna con un tedesco di 32 anni. L'unico recuperato è Fofana, a centrocampo. L'impiego di De Winter, criticato col Sassuolo, può servire a confermare l'altra necessità e cioè reclutare sul mercato di gennaio un vero quarto difensore disponibile per la missione dichiarata di centrare uno dei 4 posti per la Champions.