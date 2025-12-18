Home » Il Campo

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Juan Jesus al posto di Buongiorno. Lobotka e McTominay confermati a centrocampo

Conte sceglie Elmas per chiudere il tridente con Neres e Hojlund. Rossoneri, orfani di Leao e Gimenez, si affidano al tandem Nkunku-Pulisic

Juan jesus, napoli

Db Milano 28/09/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Rafael Leao-Juan Jesus

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, match valido per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. La vincente, affronterà una tra Inter e Bologna (match previsto per domani alle ore 20:00).

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Leggi anche: Supercoppa, il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa”

Scrive così Ordine sul Giornale:

Correlate