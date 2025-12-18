Supercoppa, il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa”
Sul Giornale. La squadra di Allegri ha già gli uomini contati (quindi non è solo il Napoli ad avere gli infortunati) e se si fa male qualcuno in attacco, sono dolori
Supercoppa, il saggio consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa”
Franco Ordine sul Giornale mostra di avere le idee chiare sulla Supercoppa saudita: prendi i soldi e torna a casa che il 28 dicembre si gioca col Verona.
Scrive così Ordine:
Avvertenza: può sembrare una provocazione mentre ha l’intento di un consiglio controcorrente. La convenienza assoluta per il Milan che stasera ritrova il Napoli per la semifinale di Supercoppa d’Italia è quella di uscire e tornare subito a Milano per preparare con il tempo necessario il ritorno in campionato e la sfida col Verona di domenica 28 dicembre all’ora di pranzo (non porta benissimo l’orario). La spiegazione è molto semplice: Gabbia è rimasto a casa per curare il ginocchio, Gimenez è partito per l’Olanda, operazione resa necessaria dai dolori alla caviglia, se ne riparlerà a fine gennaio. Questo significa che ancora una volta Allegri ha gli uomini contati in attacco perché Leao, al meglio delle previsioni, può ripartire dalla panchina: due pedine sole, Pulisic e Nkunku, e necessità eventuale di rivolgersi a Loftus-Cheek. A tal proposito una sola segnalazione: il curriculum recente di Fullkrug certifica una non perfetta salute fisica, sarebbe un grave azzardo colmare la lacuna con un tedesco di 32 anni. L’unico recuperato è Fofana, a centrocampo. L’impiego di De Winter, criticato col Sassuolo, può servire a confermare l’altra necessità e cioè reclutare sul mercato di gennaio un vero quarto difensore disponibile per la missione dichiarata di centrare uno dei 4 posti per la Champions.