Napoli, Lucca sempre più ai margini: Roma e Milan pronte a muoversi per gennaio (Sky Sport)

Come riportato da Sky Sport su Instagram, il minutaggio sempre più ridotto e il ritorno imminente di Romelu Lukaku stanno spingendo Lorenzo Lucca verso un possibile addio al Napoli già a gennaio. L’attaccante, scivolato dietro Højlund nelle gerarchie di Conte, potrebbe diventare un’opportunità di mercato per Milan e Roma

Lucca potrebbe lasciare Napoli a gennaio: i dettagli

Ecco cosa si legge sul post Instagram di Sky Sport:

“Lucca ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta giocando con una sola punta, è alle spalle di Rasmus Hojlund. 𝐂𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐥𝐮 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐤𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐨, 𝐋𝐮𝐜𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, 𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐢 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐳𝐢 𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨. L’attaccante di Moncalieri può essere un’idea di mercato in Italia per 𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢: 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚. Per i rossoneri l’acquisto di un attaccante è legato all’uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l’agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri”

Sky: Lukaku dovrebbe tornare in panchina dopo la partita di Champions contro il Benfica

Massimo Ugolini in diretta a Sky Sport fa il punto sul Napoli che oggi, dopo la vittoria contro la Juventus, si riposa in vista dell’allenamento di domani e della partenza per Lisbona per la Champions

«Li possiamo battezzare come i 15 giorni di Napoli, da una ripresa dopo la sosta in cui ci si era lasciati con qualche perplessità considerando lo sfogo, strategico a questo punto, di Antonio Conte a seguito della sconfitta con il Bologna. Da allora il Napoli ha infilato 5 successi consecutivi, dall’Atalanta alla Juventus, in mezzo anche la Coppa Italia e la Champions che tornerà dopo domani contro il Benfica di Mourinho che non naviga in belle acque. Partita decisiva per i portoghesi e anche per il Napoli che potrebbe blindare il passaggio del turno e lo fa ovviamente con un carico di energia positiva sprigionata in questi 15 giorni culminati col successo sulla Juventus.»

«Nonostante le mille difficoltà, la lista degli indisponibili che continua ad aumentare, però con dei giocatori che hanno dato qualcosa di importante. Uno su tutti David Neres, gol vittoria contro la Roma, assiste per il vantaggio con la Juventus. Tra gol e assist in questi giorni ha partecipato a 4 reti, dà la dimensione di quanto sia fondamentale. Senza dimenticare il contributo di Lang. Il Napoli domani allenamento a Castel Volturno e poi la partenza per Lisbona con un carico di fiducia incredibile, sottolineato anche dalle parole di Conte verso i suoi ragazzi».