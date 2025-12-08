Sky: Lukaku dovrebbe tornare in panchina dopo la partita di Champions contro il Benfica

Massimo Ugolini in diretta a Sky Sport fa il punto sul Napoli che oggi, dopo la vittoria contro la Juventus, si riposa in vista dell’allenamento di domani e della partenza per Lisbona per la Champions

«Li possiamo battezzare come i 15 giorni di Napoli, da una ripresa dopo la sosta in cui ci si era lasciati con qualche perplessità considerando lo sfogo, strategico a questo punto, di Antonio Conte a seguito della sconfitta con il Bologna. Da allora il Napoli ha infilato 5 successi consecutivi, dall’Atalanta alla Juventus, in mezzo anche la Coppa Italia e la Champions che tornerà dopo domani contro il Benfica di Mourinho che non naviga in belle acque. Partita decisiva per i portoghesi e anche per il Napoli che potrebbe blindare il passaggio del turno e lo fa ovviamente con un carico di energia positiva sprigionata in questi 15 giorni culminati col successo sulla Juventus. Nonostante le mille difficoltà, la lista degli indisponibili che continua ad aumentare, però con dei giocatori che hanno dato qualcosa di importante. Uno su tutti David Neres, gol vittoria contro la Roma, assiste per il vantaggio con la Juventus. Tra gol e assist in questi giorni ha partecipato a 4 reti, dà la dimensione di quanto sia fondamentale. Senza dimenticare il contributo di Lang. Il Napoli domani allenamento a Castel Volturno e poi la partenza per Lisbona con un carico di fiducia incredibile, sottolineato anche dalle parole di Conte verso i suoi ragazzi».

L’importanza del Maradona

«Fondamentale. Poi ieri il Napoli ha raggiunto un importante record di imbattibilità nell’anno solare, è un anno che non perde al Maradona. Conte vuole guardare avanti, è un mese importante per la Champions e il campionato e poi ci sarà la Sueprcoppa. Spera di recuperare dei giocatori, probabilmente Lobotka dovrebbe tornare per la Supercoppa. Tra Lisbona e Udine dovremmo rivedere in panchina Lukaku. Aspettando i lungo degenti, De Bruyne e Anguissa»