Napoli, la lista infortunati si aggiorna: Olivera ha un affaticamento al polpaccio

Mathias Olivera non si allena stamani con il Napoli per un affaticamento al polpaccio. La lista infortunati si aggiorna.

Gli azzurri domani dovranno affrontare il Milan nella semifinale di Supercoppa italiana, alle ore 20.

La lettera di Conte per il calciomercato del Napoli

Il Napoli e il mercato di gennaio. Tante le aspettative, sempre bilancio permettendo.

Scrive Nicolò Schira sul Giornale:

Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l’albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al la voro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d’attacco. In uscita invece tutti i giovani che saluteranno in prestito: su Marianucci c’è la Cremonese; mentre per Vergara sono arrivate numerose richieste. Bagagli pronti anche per Ambrosino (ci prova la Samp), visto che Lucca – nonostante il rientro di Lukaku – sembra destinato a restare.

Scrive La Stampa:

Per la Lega Serie A il trasloco in Medio Oriente vale 23 milioni a torneo, meno di quanto incassano gli spagnoli: 42 milioni. Nell’accordo con la Federcalcio di Madrid, però, rientravano le commissioni altissime alla società Kosmos di Piqué, oggetto di un’inchiesta della magistratura spagnola. La vera differenza è la presenza di Barcellona e Real Madrid che incassano 10 milioni a testa a prescindere dal risultato. L’impatto dei due colossi della Liga ha un riflesso anche sugli stadi. Le italiane giocano nel più piccolo Al-Awwal Park di Riad: 24.700 posti. Le spagnole al King Abdullah International di Gedda: 62.241 spettatori. Nonostante la capienza, ci sono ancora biglietti disponibili per Bologna-Inter. Tribune esaurite per Napoli-Milan grazie al seguito dei rossoneri all’estero (Allegri ha convocato il figlio di Ibrahimovic, Maximilian). Molti tifosi locali aspettano di capire chi sarà in finale lunedì prima di comprare il tagliando.