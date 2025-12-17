La Serie A incassa 23 milioni, la Liga 42. Alla Supercoppa italiana riservati gli stadi più piccoli e i biglietti sono ancora disponibili tranne che per Milan-Napoli (il Milan ha un grosso seguito)

Mica fessi gli arabi: agli spagnoli per la Supercoppa danno il doppio dei soldi rispetto alla Lega Serie A

Il quotidiano torinese La Stampa, con Stefano Scacchi, scrive della Supercoppa italiana che tra domani e lunedì si disputerà in Arabia Saudita. Final four con Napoli, Inter, Milan e Bologna. Semifinali Napoli-Milan (domani) e Inter-Bologna (venerdì), lunedì la finale.

Scrive La Stampa:

Per la Lega Serie A il trasloco in Medio Oriente vale 23 milioni a torneo, meno di quanto incassano gli spagnoli: 42 milioni. Nell’accordo con la Federcalcio di Madrid, però, rientravano le commissioni altissime alla società Kosmos di Piqué, oggetto di un’inchiesta della magistratura spagnola. La vera differenza è la presenza di Barcellona e Real Madrid che incassano 10 milioni a testa a prescindere dal risultato. L’impatto dei due colossi della Liga ha un riflesso anche sugli stadi. Le italiane giocano nel più piccolo Al-Awwal Park di Riad: 24.700 posti. Le spagnole al King Abdullah International di Gedda: 62.241 spettatori. Nonostante la capienza, ci sono ancora biglietti disponibili per Bologna-Inter. Tribune esaurite per Napoli-Milan grazie al seguito dei rossoneri all’estero (Allegri ha convocato il figlio di Ibrahimovic, Maximilian). Molti tifosi locali aspettano di capire chi sarà in finale lunedì prima di comprare il tagliando.

Secondo il contratto attuale, deve essere disputata un’altra Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Non potrà essere la prossima perché il Paese ospiterà la Coppa d’Asia a gennaio 2027. I rappresentanti del principe Mohammad Bin Salman hanno già avviato contatti con i vertici della Lega per rinnovare l’accordo dopo il 2028. Via Rosellini ha sul tavolo offerte anche da Canada e Stati Uniti (Washington).