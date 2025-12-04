Mondiali di soccer o di football? Infantino non scontenterà nessuno e li chiamerà in entrambi i modi (Athletic)

Negli Usa il calcio è il soccer, il football è l'Nfl. Ma tanti spettatori verranno da altri Paesi. Il presidente della Fifa ha già pronti i due copioni

La disputa tra “soccer” e “football” accompagnerà il cammino verso i Mondiali 2026 negli Stati Uniti. Gianni Infantino ne ha fatto un tormentone diplomatico, giocando sull’ambiguità linguistica tra pubblico americano e tifosi internazionali. Le città ospitanti oscillano tra autenticità locale e necessità di parlare a un pubblico globale. In America, però, il termine “soccer” resta dominante, anche mentre il mondo guarda al “football”.Ne parla The Athletic.

Soccer o football?

In Svizzera, paese natale di Gianni Infantino, si dice “fußball”. In Italia, terra della sua famiglia, è “calcio”. Nell’acronimo della federazione che guida, la Fifa, è “association football”, mentre vicino alla sede sudamericana dell’organizzazione diventa spesso “fútbol”. Ma per la maggior parte degli americani, lo sport che incanterà gli Stati Uniti la prossima estate è “soccer”. E così, quando Infantino salirà sul palco per il sorteggio dei Mondiali 2026, dovrà scegliere: “soccer” o “football”?

La domanda, per anni, è stata oggetto di studi linguistici, dibattiti polarizzanti, scambi accademici e persino siparietti diplomatici. Ha incuriosito professori, confuso dirigenti, alimentato polemiche e regalato battute leggere tra funzionari americani e stranieri. Alex Lasry, newyorkese che ha lavorato per le amministrazioni Obama e Biden, ricorda di aver usato la parola “soccer” all’estero come “una sorta di giostra divertente”. Ora ammette che, “con i Mondiali qui, la questione diventa ancora più interessante”.

Lasry oggi guida il comitato organizzatore di New York e New Jersey, uno dei tanti incaricati di “vendere” l’evento alla popolazione locale (che parla di “soccer”) e accogliere i visitatori internazionali (che usano “football” o “fútbol”).



“Vedrete molti andirivieni”, dice. “Soprattutto quando parliamo [dello sport] in Europa: lì useremo ‘football’, al 100%, per parlare nella lingua che li entusiasma. Ma vogliamo essere autentici: fingere di chiamarlo sempre football sarebbe falso, perché qui è soccer.”

I comitati locali parlano di soccer

La maggior parte dei comitati locali parla infatti di “soccer”. Ma non tutti. Non esiste una risposta semplice neppure per la Fifa. Infantino, dal canto suo, ha trasformato la disputa in un simpatico rompighiaccio. “Chiariamo una volta per tutte”, ha detto a settembre durante un evento al Council Global Citizen Awards, ripetendo la stessa battuta già fatta alla Casa Bianca e in altre occasioni: “Noi — intendo tutti noi fuori da questo bellissimo Paese — chiamiamo football un gioco che si gioca con i piedi. Voi chiamate football un gioco che si gioca con le mani.” Pausa, sorriso, risate. “Non so chi abbia ragione e chi torto. Ma potete chiamarlo soccer o football: l’importante è divertirsi.”

Nel mainstream Usa, “football” resta l’Nfl.

Infantino, almeno, non genera equivoci: che dica “soccer” o “football”, parla sempre dello stesso sport.

Prima della finale 2022 in Qatar già preparava il terreno al 2026: “L’impatto del football — o soccer, come sarà chiamato dove giocheremo il prossimo Mondiale — sarà enorme.” Da quando frequenta più spesso gli Stati Uniti, ha adottato anche lui l’uso locale. “Qui lo chiama soccer,” dice Persch. “Quando è negli Usa, sì, usa soccer,” conferma Lasry. Al punto che, in un’intervista, si è persino chiesto se non stesse esagerando: “Siamo qui per portare il soccer — o football, non so come lo chiamate, ma non importa — al mondo intero.” Quando salirà sul palco del Kennedy Center, userà quasi certamente entrambe le parole. E, come sempre, lo farà stemperando tutto con una battuta. “L’ironia,” conclude Kane, “è il modo migliore per affrontare questo tema.”