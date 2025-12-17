Meret ha tolto il gesso, si proverà a portarlo a Cremona il 28 dicembre. De Bruyne è senza stampelle

Il Napoli continua a fare i conti con assenze pesanti, con quattro giocatori che avrebbero fatto comodo anche a Riad. Restano cinque elementi in infermeria e la situazione non sembra destinata a sbloccarsi a breve, al netto dei recuperi utili per la Supercoppa, tra cui Juan Jesus e Lukaku.

Meret il candidato a rientrare per prima

Racconta il Corriere dello Sport:

“Tre di loro, appena pochi mesi fa, erano stati protagonisti dello scudetto e oggi osservano da lontano un trofeo che avrebbero voluto giocarsi in campo. I primi a rivedersi, ma non subito, dovrebbero essere Meret e Anguissa. Il portiere ha finalmente tolto il gesso dopo la frattura al piede rimediata in allenamento: la fase più delicata è alle spalle, ma il rientro resta prudente. Si proverà a recuperarlo per la trasferta di Cremona del 28 dicembre, anche se al momento non ci sono certezze. Anguissa, invece, sta smaltendo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: stop lungo, Coppa d’Africa saltata e rientro previsto intorno a metà gennaio. Gilmour, invece, tornerà soltanto a inizio febbraio dopo l’intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia”.

Scrive poi il Corriere dello Sport su De Bruyne:

“Più complesso il percorso di De Bruyne, che ha iniziato l’iter riabilitativo e ha messo da parte le stampelle. Ieri ha pubblicato su Instagram una story dal Belgio, a bordo piscina, con la scritta ‘Rehab’, riabilitazione, che continuerà a svolgere nel suo Paese prima di rientrare a Napoli, seguendo una tabella simile a quella già adottata da Lukaku. Il suo ritorno in campo è stimato tra febbraio e marzo”.