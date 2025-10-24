Meret out almeno un mese, la frattura potrebbe anche essere scomposta (Ansa)

L'agenzia di stampa: "Ovviamente non ci sarà domani contro l'Inter e nei prossimi giorni verrà valutata l'intensità della frattura per capire i tempi di recupero. La frattura potrebbe infatti rivelarsi anche scomposta e potrebbe portare a un intervento chirurgico".

Come noto, il Napoli è costretto a fare i conti con la tegola Alex Meret. Il portiere azzurro ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro che lo terrà lontano dai campi per un bel po’. Quanto è ancora difficile dirlo, ma i colleghi di Ansa sottolineano che la frattura potrebbe anche essere scomposta e che nel migliore dei casi l’estremo difensore resterà out almeno un mese.

Le ultime sull’infortunio di Meret

“Il portiere del Napoli ovviamente non ci sarà domani contro l’Inter e nei prossimi giorni verrà valutata l’intensità della frattura per capire i tempi di recupero. La frattura potrebbe infatti rivelarsi anche scomposta e potrebbe portare Meret a un intervento chirurgico. In caso sia meno pesante la frattura, Meret sarà comunque fuori per un mese per recuperare”, si legge.

Possibile intervento chirurgico

Nei casi della fratture scomposte può essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico. Per i tempi di recupero invece