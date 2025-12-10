Manna: «Mainoo è accostato al Napoli da agosto, anche per età, prospettiva, opportunità»

A Sky: «Dobbiamo fare le giuste valutazioni, vediamo strada facendo come proseguirà. Siamo contati in mezzo al campo, ma non è un alibi. Andiamo avanti uguale»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Champions League contro il Benfica è intervenuto al microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

«Una partita ostica, un avversario complicato, uno stadio caldo, intenso. Loro si giocano tanto, ma anche noi».

Le parole di Manna

Siete contati ancora in mezzo al campo:

«Siamo contati in mezzo al campo, ma non è un alibi. Andiamo avanti uguale».

Siete usciti dal momento negativo?

«Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, al mister, che sono riusciti a compattarsi in un momento di difficoltà. Noi siamo orgoglioso di loro, come lo eravamo prima».

Conte ha la caratteristica di migliorare i giocatori: c’è qualche nome nuovo in canna? E Mainoo?

«E’ un calciatore che è accostato al Napoli da agosto, anche per età, prospettiva, opportunità. Ma la squadra sta facendo bene, si è consolidata. Abbiamo assenze importanti, ma prima o poi torneranno i nostri ragazzi, forti e determinati. Dobbiamo fare le giuste valutazioni, vediamo strada facendo come proseguirà».

Il Napoli resta interessato a Mainoo ma non potrà aspettare all’infinito le tempistiche dello United (Fabrizio Romano)

«Quando un collega inglese ha chiesto ad Amorim perché non utilizzasse Kobbie Mainoo. La risposta dell’allenatore dimostra ancora una volta quanto la situazione si stia facendo tesa. Amorim ha dichiarato:

«Voi amate Kobbie Mainoo? È un ragazzo dell’Academy del Manchester United, gioca per la Nazionale inglese, ma questo non vuol dire che io debba utilizzarlo quando non credo sia il momento giusto per farlo».

Ed è già la seconda o terza volta dall’inizio della stagione che Amorim, di fatto, non spende parole di protezione nei confronti di Kobbie Mainoo. È evidente – e questo posso confermarlo – che dal lato del giocatore il desiderio di andare in prestito rimane ancora molto forte. La delusione e il dispiacere di Mainoo stanno aumentando sempre di più e questa crepa con il Manchester United si sta allargando progressivamente.

Serve comunque l’ok dello United per dire: «Ok, puoi andare via a gennaio». Questo passaggio, al momento, manca ancora e su questo bisognerà avere un po’ di pazienza, anche perché lo United avrà diversi giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Per questo motivo, il club non ha alcuna fretta di privarsi dei propri calciatori già dalla prima settimana di gennaio. Lo United vorrebbe trattenerli e poi, eventualmente, valutare come gestire i prestiti in base all’andamento della Coppa d’Africa.

Bisognerà quindi capire se lo United darà il via libera e con quali tempistiche. Il Napoli, che è la squadra che sta cercando Mainoo, chiaramente non può aspettare all’infinito, ma resta molto interessato e molto attento, in attesa di capire cosa vorrà fare lo United.

Cosa vuole fare Mainoo lo sappiamo: andare in prestito. E posso garantirvi che, nonostante si parli di tanti club – addirittura si parla di 12 squadre interessate anche in Inghilterra – tra queste il Napoli rappresenta più di una semplice tentazione per il giocatore»