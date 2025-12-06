Il Napoli resta interessato a Mainoo ma non potrà aspettare all’infinito le tempistiche dello United (Fabrizio Romano)

La situazione attorno a Kobbie Mainoo si fa sempre più delicata in casa Manchester United. Il giovane talento inglese è sempre più orientato verso una possibile partenza in prestito, con il Napoli che osserva attentamente gli sviluppi. Gli aggiornamenti di Romano.

Napoli-Mainoo: l’aggiornamento di Romano

Ecco cosa ha detto Romano su Youtube:

«Quando un collega inglese ha chiesto ad Amorim perché non utilizzasse Kobbie Mainoo. La risposta dell’allenatore dimostra ancora una volta quanto la situazione si stia facendo tesa. Amorim ha dichiarato:

«Voi amate Kobbie Mainoo? È un ragazzo dell’Academy del Manchester United, gioca per la Nazionale inglese, ma questo non vuol dire che io debba utilizzarlo quando non credo sia il momento giusto per farlo».

Ed è già la seconda o terza volta dall’inizio della stagione che Amorim, di fatto, non spende parole di protezione nei confronti di Kobbie Mainoo. È evidente – e questo posso confermarlo – che dal lato del giocatore il desiderio di andare in prestito rimane ancora molto forte. La delusione e il dispiacere di Mainoo stanno aumentando sempre di più e questa crepa con il Manchester United si sta allargando progressivamente.

Serve comunque l’ok dello United per dire: «Ok, puoi andare via a gennaio». Questo passaggio, al momento, manca ancora e su questo bisognerà avere un po’ di pazienza, anche perché lo United avrà diversi giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Per questo motivo, il club non ha alcuna fretta di privarsi dei propri calciatori già dalla prima settimana di gennaio. Lo United vorrebbe trattenerli e poi, eventualmente, valutare come gestire i prestiti in base all’andamento della Coppa d’Africa.

Bisognerà quindi capire se lo United darà il via libera e con quali tempistiche. Il Napoli, che è la squadra che sta cercando Mainoo, chiaramente non può aspettare all’infinito, ma resta molto interessato e molto attento, in attesa di capire cosa vorrà fare lo United.

Cosa vuole fare Mainoo lo sappiamo: andare in prestito. E posso garantirvi che, nonostante si parli di tanti club – addirittura si parla di 12 squadre interessate anche in Inghilterra – tra queste il Napoli rappresenta più di una semplice tentazione per il giocatore»