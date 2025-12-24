C’è freddezza tra Insigne e la Lazio, anche Sarri ha altre priorità

Sembrava fatta tra Insigne e la Lazio, invece non è affatto così. La Lazio ha ottenuto l’ok per il mercato di gennaio dalla commissione indipendente che studia i bilanci dei club di Serie A e ora Sarri ha estratto dal cassetto il suo libretto di appunti, il bloc notes dei sogni. Sia pure sogni comunque realizzabili, quindi con approccio pragmatico. Il nome di Insigne è in fondo, oppure alla seconda pagina.

Ne scrive il Corriere dello Sport:

Per ora, è bene specificarlo, la Lazio si sta guardando intorno, non ha avviato trattative e ufficializzato la svolta attraverso il comunicato serale. «Si entra in una fase nuova della stagione valutando ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Un esito atteso che conferma la solidità e la stabilità del club. Il futuro si costruisce passo dopo passo». Si guarda ai giovani, l’invito federale sugli U.23 va raccolto. Anche ieri registrata freddezza per Insigne.

Da tempo si parla di un accordo con Lotito. È un figlioccio di Sarri, ma le priorità dallo stesso allenatore dichiarate sono in altri ruoli. Da vice Zaccagni giocherebbe poco, Noslin come centravanti dà più garanzie. Forse, solo alla fine e se la Lazio centrerà prima altre operazioni, Lotito lo prenderà, ma non sono pronosticati colpi a breve scadenza. Si cercano occasioni, Insigne può esserlo se non pretende il posto da titolare. Si va sui giovani.