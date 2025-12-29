La rivincita di Infantino, per il Mondiale 150 milioni di richieste dei biglietti
"Avremmo potuto riempire 300 stadi". Introdotto un biglietto economico da 60 euro. /Bbc)
Il biglietto più economico per la finale del mondiale costa 3500 euro? Pazienza. Se c’è un mercato significa che si è disposti a pagare tanto. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha difeso il costo dei biglietti per la Coppa del Mondo affermando che riflettono la domanda “assolutamente folle” del pubblico per il torneo della prossima estate. Ne scrive la Bbc
I biglietti per la fase a gironi costano fino a tre volte di più rispetto a quelli per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, mentre il biglietto più economico per la finale nel New Jersey costa £ 3.119 (3500 euro). Ma Infantino sostiene che il livello della domanda supera di gran lunga l’offerta. “Abbiamo in vendita dai sei ai sette milioni di biglietti e in 15 giorni abbiamo ricevuto 150 milioni di richieste di biglietti”, ha dichiarato Infantino al World Sports Summit di Dubai lunedì.
44 milioni di biglietti venduti in due settimane
“Quindi 10 milioni di richieste di biglietti ogni singolo giorno. Questo dimostra quanto sia potente la Coppa del Mondo.“Nei quasi 100 anni di Coppa del Mondo, la Fifa ha venduto 44 milioni di biglietti in totale. Quindi, in due settimane avremmo potuto riempire 300 anni di Mondiali. Immaginate. È assolutamente pazzesco.”
La Fifa ha introdotto un piccolo numero di biglietti “più convenienti” da 60 euro per tutte le 104 partite, in seguito alle critiche mosse alla sua struttura tariffaria dopo la messa in vendita iniziale dei biglietti. “Abbiamo ascoltato i feedback e questa nuova categoria è la cosa giusta da fare”
Infantino afferma che il denaro raccolto tramite la vendita dei biglietti verrà reinvestito nel gioco globale, anche se non ha specificato un importo. “Ciò che è fondamentale è che i ricavi generati da questo vengano reinvestiti nel gioco in tutto il mondo”, ha affermato Infantino. “Senza la Fifa non ci sarebbe calcio in 150 paesi del mondo. C’è calcio perché, e grazie a, questi ricavi che generiamo con e dalla Coppa del Mondo e che reinvestiamo in tutto il mondo.”