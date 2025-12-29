La rivincita di Infantino, per il Mondiale 150 milioni di richieste dei biglietti

La Fifa ha introdotto un piccolo numero di biglietti “più convenienti” da 60 euro per tutte le 104 partite, in seguito alle critiche mosse alla sua struttura tariffaria dopo la messa in vendita iniziale dei biglietti. “Abbiamo ascoltato i feedback e questa nuova categoria è la cosa giusta da fare”

Infantino afferma che il denaro raccolto tramite la vendita dei biglietti verrà reinvestito nel gioco globale, anche se non ha specificato un importo. “Ciò che è fondamentale è che i ricavi generati da questo vengano reinvestiti nel gioco in tutto il mondo”, ha affermato Infantino. “Senza la Fifa non ci sarebbe calcio in 150 paesi del mondo. C’è calcio perché, e grazie a, questi ricavi che generiamo con e dalla Coppa del Mondo e che reinvestiamo in tutto il mondo.”