La confessione di Neymar: «Dopo la sconfitta con il Flamengo ho dovuto chiedere supporto psicologico»

La stella brasiliana che ha salvato il Santos giocando nonostante l'infortunio al menisco, ha confessato la sua debolezza ai microfoni di GETV

Soltanto quarantotto ore fa l’infortunio al menisco sembrava averlo costretto a chiudere in anticipo la stagione, proprio mentre il Santos lottava per evitare la retrocessione. E invece Neymar ha scelto di non piegarsi alla sfortuna: ignorando il parere contrario dell’intero staff medico, è tornato in campo nonostante il problema appena riportato pur di aiutare la squadra. Non solo ha giocato, ma ha anche lasciato il segno: O’Ney ha aperto le marcature nel 3-0 contro lo Sport Recife, risultando decisivo. Una vittoria pesantissima per il Peixe, come i brasiliani chiamano il Sanots, che grazie a questi tre punti abbandona la zona retrocessione e si prepara alle ultime due gare per centrare la salvezza matematica.

Dopo Neymar ai microfoni di GETV, ha rivelato uno dei momenti più difficili della sua carriera, dopo la sconfitta contro il Flamengo. Una confessione cruda, inattesa, che ha scosso il Brasile.

«Dopo la sconfitta con il Flamengo ho dovuto chiedere supporto psicologico. Il mio stato emotivo era arrivato a zero. Non avevo la forza nemmeno per alzarmi. Le critiche, quando si tratta di me, superano sempre una certa soglia. Questa volta non ho retto».

Neymar ha spiegato che l’appoggio dell’allenatore, dei compagni e della famiglia è stato decisivo: «Se non fosse stato per loro, non credo avrei avuto le energie per tornare. Sono forte, sopporto tanto. Ma stavolta non ce l’ho fatta».

Sul futuro Neymar non scioglie però i dubbi: «Le ultime settimane sono state durissime. Ringrazio chi mi ha aiutato a rimettermi in piedi. Ora ho bisogno di riposo e poi mi opererò al ginocchio. Voglio staccare per una settimana. Il mio cuore è del Santos, ma non so cosa succederà».