Neymar finalmente eroe al Santos, gioca con un menisco rotto, segna, vince e salva il “Peixe”

Neymar si è unito al Santos a gennaio con una presentazione faraonica ma ha collezionato poche presenze e pochi gol fino ad ieri (Uol)

Soltanto quarantotto ore fa l’infortunio al menisco sembrava averlo costretto a chiudere in anticipo la stagione, proprio mentre il Santos lottava per evitare la retrocessione. E invece Neymar ha scelto di non piegarsi alla sfortuna: ignorando il parere contrario dell’intero staff medico, è tornato in campo nonostante il problema appena riportato pur di aiutare la squadra. Non solo ha giocato, ma ha anche lasciato il segno: O’Ney ha aperto le marcature nel 3-0 contro lo Sport Recife, risultando decisivo. Una vittoria pesantissima per il Peixe, come i brasiliani chiamano il Sanots, che grazie a questi tre punti abbandona la zona retrocessione e si prepara alle ultime due gare per centrare la salvezza matematica. Il racconto di Uol

La partita

Neymar, João Schmidt e Lucas Kal (autorete) hanno segnato i gol che hanno regalato al Santos la vittoria. Questa è stata la seconda partita consecutiva in cui il centrocampista 33enne ha segnato indossando la maglia bianconera del club. Una partita da incorniciare quella di Neymar che ha portato in vantaggio il Santos al 25°. Guilherme ha lanciato un contropiede servendo Neymar che ha segnato l’1-0 con un preciso diagonale. Al 33′ si è visto respingere la possibile doppietta da Gabriel. Poco dopo il raddoppio: calcio d’angolo, colpo di testa di Willian Arao, ribattuta e palla che carambola sulla schiena del portiere e va in gol per il 2-0. Al 22′ della ripresa il 3-0 sugli sviluppi di un angolo calciato da Neymar.

“È la sua migliore prestazione da quando è tornato al Santos – l’analisi di Pedro Lopes su Uol – È stata una settimana molto impegnativa per Neymar, che si è conclusa in modo spettacolare. […] Ha giocato molto bene, penso addirittura che si sia mosso di più. È un po’ più veloce, un po’ più agile di quanto non sia stato”

Neymar eroe del Santos, club carico di storia e di debiti

Il ritorno di Neymar al Santos, accolto come un evento epocale e carico di romanticismo, non è riuscito a cambiare il destino del club. Tra infortuni continui, poche presenze e rendimento altalenante, l’idolo di casa non ha potuto incidere su una squadra sprofondata in una crisi tecnica profonda. Il Santos, oggi in piena lotta salvezza, vive anche un dramma economico: debiti pesanti, tensioni interne e la prospettiva sempre più concreta di doversi vendere a investitori privati per sopravvivere. Con la retrocessione che incombe e un futuro societario incerto, le ultime giornate di campionato valgono molto più di una semplice permanenza in Serie A: rappresentano la possibile salvezza — o il tracollo definitivo — di uno dei club più storici del Brasile.