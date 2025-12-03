Il Daily Mail racconta il Gran Galà e come Scott e la fidanzata Sam Reading si siano ambientati alla grande in Italia e a Napoli. A Manchester rimuginano...

In Inghilterra guardano McTominay incoronato miglior calciatore della Serie A e non ci possono pensare

La città si tinge di azzurro. Scott McTominay e la fidanzata, la modella Cam Reading, brindano al premio di miglior calciatore della Serie A, assegnato durante il Gran Galà dell’Associazione Calciatori a Milano. Scrive così il Daily Mail che celebra lo scozzese del Napoli, “accolto come un re in città dopo la cavalcata scudetto. Entra così a far parte di un club esclusivo che comprende Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Kakà e Andrea Pirlo. È il primo giocatore scozzese a ricevere questo riconoscimento, un traguardo raggiunto appena un anno dopo il suo addio al Manchester United per 25 milioni di sterline”. Il racconto del Daily Mail

Per la cerimonia ha scelto un elegante abito su misura, mentre Cam Reading ha posato al suo fianco con un lungo vestito nero. Tra applausi e stelle filanti, McTominay ha voluto ribadire il suo legame con la città: «È incredibile essere qui. Grazie alla squadra, allo staff e ai miei compagni. Il mio legame con Napoli è speciale, ci sono tanti posti speciali qui». La serata ha celebrato anche altri protagonisti della stagione, in particolare Napoli e Inter. Francesco Pio Esposito dell’Inter è stato nominato Golden Boy italiano, mentre Antonio Conte ha ricevuto il premio come miglior allenatore.

McTominay centrocampista totale e la fidanzata innamorata della Campania

Prosegue il Daily Mail:

McTominay, 28 anni, è arrivato a Napoli senza grandi aspettative, ma si è presto trasformato in un centrocampista totale e in un sorprendente uomo-gol: 12 reti e 6 assist nella scorsa stagione, numeri che hanno trascinato gli azzurri al titolo. La stampa italiana lo ha incoronato «nuovo leader del Napoli», «idolo dei tifosi, amato dai compagni». Dopo 255 presenze e 29 gol con lo United, la sua carriera ha preso una direzione inattesa. Oggi tutto ciò che tocca sembra trasformarsi in oro, come dimostrato dall’incredibile rovesciata contro la Danimarca che ha qualificato la Scozia al Mondiale.

Anche la vita fuori dal campo contribuisce alla sua serenità: McTominay e Reading si sono ambientati con facilità nella loro nuova casa. Cam ha condiviso scatti dalla costiera amalfitana, scrivendo di essersi «innamorata dell’Italia». E lui non si ferma: già cinque gol e due assist in questa stagione, con il Napoli di Conte in testa alla classifica insieme al Milan e inseguito da Roma e Inter a un solo punto. I tifosi sperano che il loro nuovo talismano sappia ancora una volta spostare gli equilibri e guidare la squadra verso un’altra corsa scudetto.