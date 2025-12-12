Grosso: «L’assalto dei tifosi marsigliesi? Mi sono reso conto di quanti passi avanti ci siano ancora da fare»

In conferenza: «In un attimo le cose possono cambiare, si è fragili in una vita che spesso ci porta a pensare di essere potenti. Fu una triste giornata a livello personale».

Fabio Grosso, in conferenza stampa di presentazione del match tra il suo Sassuolo e il Milan, ha ricordato l’assalto dei tifosi del Marsiglia che ci fu due anni fa quando allenava il Lione.

L’ex campione del mondo 2006 ne uscì riportando diverse ferite al volto.

Le parole di Grosso

Grosso ha dichiarato:

«Quando rivedo l’immagine della prima pagina de L’Equipe con il mio volto insanguinato scatta il ricordo di una brutta giornata a livello personale. Mi sono reso conto che in un attimo le cose possono cambiare, che si è fragili in una vita che spesso ci porta a pensare di essere potenti. In quella triste giornata mi sono reso conto di quanti passi in avanti ci siano ancora da fare. Passando tanto tempo sui pullman ogni tanto mi capita di rivivere quei momenti».

C’è un colpevole, per ora uno solo, della sassaiola contro il bus del Lione prima del match di Ligue 1 a Marsiglia, che quasi così un occhio a Fabio Grosso. Si tratta di un tifoso del Marsiglia, che stamattina è stato condannato a quattro mesi di carcere e tre anni di squalifica dallo stadio.

Sotto mandato d’arresto dal giorno dopo la partita, è comparso oggi davanti al tribunale penale e ha ammesso i suoi errori: “Ho raccolto una pietra lanciata dai lionesi e l’ho rilanciata. Ero preso dall’euforia. Se avessi fatto del male a qualcuno lo avrei avuto sulla coscienza per il resto della mia vita”, ha detto.

La partita fu annullata, e poi riprogrammata per il 6 dicembre al Vélodrome.