Giovane è seguito anche da Atalanta e Roma (Moretto)

Giovane, attaccante brasiliano del Verona, seguito da Inter, Napoli, Atalanta e Roma per il mercato di gennaio e giugno.

Giovane sulla bocca di tutti

Riporta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Con l’attaccante brasiliano del Verona, Giovane, 22 anni, tre gol e quattro assist con il Verona, sicuramente una delle rivelazioni del campionato.

Vi avevo già parlato di Giovane in ottica giugno, perché l’Inter lo sta monitorando e stava valutando di provare a bloccarlo a gennaio per giugno; al momento, però, non sono stati fatti passi concreti in questo senso.

Vi avevo già parlato del Napoli, di come il club stesse monitorando Giovane per giugno: il Napoli c’è. Tuttavia, vi aggiungo altri due club interessati per gennaio. Il primo è l’Atalanta, che segue Giovane con attenzione, e il secondo è la Roma.

La Roma, attenzione, ha ben chiari i propri obiettivi primari e sta già trattando Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, di cui vi stiamo aggiornando praticamente quotidianamente, ma in agenda c’è anche Giovane. Vedremo poi se ci saranno evoluzioni.

Chiaramente, vi segnalo che al Verona piace molto anche Tommaso Baldanzi, che era stato vicino al club già nel corso del mercato estivo, senza però arrivare a un accordo totale.”