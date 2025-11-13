Pedullà: «Il Verona valuta Giovane 20 milioni. Il Napoli l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare»
Su Youtube: «Dopo Verona-Inter, Ausilio ha chiamato l'agente di Giovane dicendogli che loro ci sono per il futuro. Attenzione poi anche alla Roma».
Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, ha rivelato che il Verona non intende ancora cedere Giovane, ma ne ha già fissato la valutazione a 20 milioni di euro. Ecco i dettagli.
Il punto di Pedullà su Giovane
«Il Verona non vuole sedersi a fare una valutazione di Giovane anche se una valutazione di massima l’ha data: 20 milioni di euro. Il club scaligero non vuole cederlo adesso perché è convinto che il bottino di reti di Giovane possa aumentare rispetto a quello attuale dove ha fatto una rete ma ha preso anche pali e traverse. Dopo Verona-Inter, Ausilio ha chiamato l’agente di Giovane dicendogli che loro ci sono per il futuro. Dunque l’Inter ha acceso i fari. C’è poi il Napoli che gradisce molto Giovane, l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare. Attenzione poi anche alla Roma».
Giovane del Verona nel mirino delle big italiane, tra cui il Napoli (Gazzetta)
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:
“Domenica a pranzo, Giovane si è sbloccato contro l’Inter. Rete bellissima che non ha portato punti alla squadra, ma ha fatto brillare gli occhi, in primis ai tifosi gialloblù e poi agli addetti ai lavori. Si era capito già dalle amichevoli estive che questo attaccante brasiliano del 2003 (compirà 22 anni il 24 novembre) avesse i numeri per fare balla figura in Serie A. In campionato prima di domenica ci aveva provato in tutti i modi a segnare, tanto che risultava primo nella classifica dei tiri in porta.