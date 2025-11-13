Pedullà: «Il Verona valuta Giovane 20 milioni. Il Napoli l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare»

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, ha rivelato che il Verona non intende ancora cedere Giovane, ma ne ha già fissato la valutazione a 20 milioni di euro. Ecco i dettagli.

Il punto di Pedullà su Giovane

«Il Verona non vuole sedersi a fare una valutazione di Giovane anche se una valutazione di massima l’ha data: 20 milioni di euro. Il club scaligero non vuole cederlo adesso perché è convinto che il bottino di reti di Giovane possa aumentare rispetto a quello attuale dove ha fatto una rete ma ha preso anche pali e traverse. Dopo Verona-Inter, Ausilio ha chiamato l’agente di Giovane dicendogli che loro ci sono per il futuro. Dunque l’Inter ha acceso i fari. C’è poi il Napoli che gradisce molto Giovane, l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare. Attenzione poi anche alla Roma».

Giovane del Verona nel mirino delle big italiane, tra cui il Napoli (Gazzetta)

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Domenica a pranzo, Giovane si è sbloccato contro l’Inter. Rete bellissima che non ha portato punti alla squadra, ma ha fatto brillare gli occhi, in primis ai tifosi gialloblù e poi agli addetti ai lavori. Si era capito già dalle amichevoli estive che questo attaccante brasiliano del 2003 (compirà 22 anni il 24 novembre) avesse i numeri per fare balla figura in Serie A. In campionato prima di domenica ci aveva provato in tutti i modi a segnare, tanto che risultava primo nella classifica dei tiri in porta.