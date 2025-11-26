Anche l’Inter è sulle tracce di Giovane: il Verona chiede 20-30 milioni (Espn)

Vuole chiudere l’affare per anticipare Milan, Napoli e Villarreal. Per l’Hellas sarebbe una plusvalenza clamorosa.

Anche l’Inter è sulle tracce di Giovane, non solo il Napoli. Il talento dell’Hellas Verona interessa a più club e l’operazione potrebbe chiudersi tra i 20 e i 30 milioni.

Inter su Giovane

Scrive Espn:

“L’Inter ha messo gli occhi su Giovane, attaccante in forza all’Hellas Verona dallo scorso anno. Sarebbero già partiti i contatti con il suo entourage, spinti dall’interesse di Cristian Chivu, impressionato dalla prestazione del ragazzo al Bentegodi. L’operazione potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni, e l’Hellas, come al solito sotto la guida di Sogliano, sogna una nuova plusvalenza clamorosa.

I nerazzurri vogliono chiudere in fretta, per anticipare la concorrenza di Milan, Napoli e Villarreal. Giovane, talento emergente, potrebbe così diventare il futuro dell’attacco interista, con la dirigenza pronta a puntare su di lui come nuova stella”.

Pedullà: «Il Verona valuta Giovane 20 milioni. Il Napoli l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare»

«Il Verona non vuole sedersi a fare una valutazione di Giovane anche se una valutazione di massima l’ha data: 20 milioni di euro. Il club scaligero non vuole cederlo adesso perché è convinto che il bottino di reti di Giovane possa aumentare rispetto a quello attuale dove ha fatto una rete ma ha preso anche pali e traverse. Dopo Verona-Inter, Ausilio ha chiamato l’agente di Giovane dicendogli che loro ci sono per il futuro. Dunque l’Inter ha acceso i fari. C’è poi il Napoli che gradisce molto Giovane, l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare. Attenzione poi anche alla Roma».

Giovane del Verona nel mirino delle big italiane, tra cui il Napoli (Gazzetta)

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Domenica a pranzo, Giovane si è sbloccato contro l’Inter. Rete bellissima che non ha portato punti alla squadra, ma ha fatto brillare gli occhi, in primis ai tifosi gialloblù e poi agli addetti ai lavori. Si era capito già dalle amichevoli estive che questo attaccante brasiliano del 2003 (compirà 22 anni il 24 novembre) avesse i numeri per fare balla figura in Serie A. In campionato prima di domenica ci aveva provato in tutti i modi a segnare, tanto che risultava primo nella classifica dei tiri in porta.