Cremonese e Sassuolo le vere sorprese della Serie A: 20 punti dopo 14 giornate, sono in zona Europa

Ieri il Sassuolo di Grosso ha battuto 3-1 la Fiorentina in crisi nera. La Cremonese ha appena battuto il Lecce 2-0. Ottimi risultati con pochi soldi spesi sul mercato

Dovevano partire per salvarsi, nel più classico dei campionati all’italiana fatti di sofferenza, tipici delle squadre di provincia per giunta neopromosse. E invece eccoci qui: ieri il Sassuolo ha battuto 3-1 una Fiorentina in crisi nera, ancora a zero vittorie, mentre la Cremonese di Vardy ha appena steso il Lecce 2-0. Dopo 14 giornate. sono arrivate entrambe a 20 punti, sono rispettivamente all’ottavo e nono posto in classifica (in attesa di Lazio-Bologna) e la zona Europa ora non è più solo un sogno.

Cremonese e Sassuolo, le vere sorprese della Serie A

Si parla spesso del lavoro di Fabregas e Italiano, artefici di un gioco brillante, ma alla guida di squadre con una forza di mercato decisamente superiore. In particolare il Como, che ha speso oltre 100 milioni nell’ultima sessione di calciomercato. Tuttavia, il lavoro di Nicola e Grosso, alla guida di piazze più piccole e con budget molto più contenuti, è davvero notevole. I grigiorossi stanno disputando finora un campionato sorprendente, reduci dal 3-1 inflitto al Bologna nell’ultima giornata. E, a proposito di risultati, ricordiamo il 2-1 inflitto al Milan di Allegri alla prima giornata. Le uniche sconfitte subite? Contro Juventus, Roma, Inter e Pisa. Il simbolo? Oltre a Nicola, ovviamente il leggendario Jamie Vardy autore di 4 gol in 10 presenze. Senza dimenticare Bonazzoli che di gol ne ha segnati cinque.

Lo stesso Sassuolo, nonostante un inizio titubante, ha ottenuto risultati sorprendenti, battendo l’Atalanta a Bergamo per 3 a 0 e anche la Lazio per 1 a 0 il 14 settembre. Fabio Grosso si sta affermando come uno degli allenatori più promettenti del campionato.

Cremonese-Lecce, il report del match

Successo per 2-0 della squadra guidata da Davide Nicola contro il Lecce: dopo una prima frazione opaca, i grigiorossi cambiano passo nella ripresa e conquistano tre punti che ormai li avvicinano più alla zona europea che a quella salvezza.

La partita si sblocca grazie all’intervento del Var, che individua un intervento irregolare e scoordinato di Ramadani ai danni di Vandeputte. Dal dischetto Bonazzoli calcia di sinistro incrociando, Falcone intuisce la direzione ma non riesce ad arrivarci: è l’1-0, quinto centro stagionale per il numero 90 e primo gol realizzato davanti al proprio pubblico. Il raddoppio arriva al 78’ ed è frutto delle sostituzioni: Zerbin pennella un cross perfetto dalla destra e Sanabria, subentrato appena quattro minuti prima proprio a Bonazzoli, colpisce di testa in modo impeccabile firmando il suo primo gol della stagione.