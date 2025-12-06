Fabregas: «Calcisticamente non ho visto una grande differenza con l’Inter. Penso che oggi faccia crescere tanto»

Dopo la sonora sconfitta per 4 a 0 rimediata a San Siro, Cesc Fabregas ha analizzato a Dazn in questo modo la prestazione dei suoi.

Le parole di Fabregas a Dazn

«Difficile fare un’analisi dopo aver perso 4-0, il risultato è pesante, faccio fatica a parlare. Calcisticamente non ho visto una grande differenza tra le due squadre. Ho visto due attaccanti di livello mondiale, avrei potuto fare dei cambi, ma la mia testa ha detto no. Penso che oggi faccia crescere tanto. Sono uno stupido, visto il risultato, ma cresceremo. Non si cresce quando tutti ti elogiano, oggi abbiamo perso contro una squadra fortissima, però preferisco perdere 4-0 perché penso che questo ci darà molto. Dopo il 3-0 abbiamo mollato, ma è comprensibile vista l’età dei miei. Continuiamo a lavorare.»

Infine: «Loro hanno avuto diverse occasioni, ma non è colpa della nostra aggressività. Abbiamo disputato la stessa partita e abbiamo mostrato personalità nel pressare; loro sono fortissimi, è come se stessi cercando di pressare il Barcellona di Messi e Xavi. Bisogna fare molte cose bene, ma loro sono così bravi da trovare sempre la soluzione.

Bastoni e Dimarco giocano a memoria. A livello di gioco, i due esterni non sono stati perfetti, ma loro erano in giornata. La sconfitta, ribadisco, è meritata. Martedì affronteranno il Liverpool e io verrò qui per continuare a imparare.»

L’Inter si diverte col Como: 4-0. Buon per Marotta che Fabregas rifiutò, Chivu è meno da copertina ma è bravo

Inter-Como termina con il punteggio di 4 a 0: uomini di Chivu momentaneamente primi in classifica da soli, con due punti su Napoli e Milan che devono ancora giocare (Napoli-Juventus e Torino-Milan).

È una brutta botta per i tantissimi appassionati del Como e soprattutto del suo tecnico: Cesc Fabregas novello vate del football italiano anche se è spagnolo. Fabregas sta portando avanti un ottimo lavoro con una squadra sì giovane ma che ha speso tanto. Detto questo, l’Inter ha preso il Como a pallate. Quattro gol e un finale quasi da tiro a segno. Il Como ha fatto ben poco, gli opinionisti vanno in solluchero al quarto passaggio di fila ma la verità è che non ricordiamo parate degne di questo nome di Sommer. L’Inter invece ha giocato con garra, voglia di vincere, quella rabbia agonistica fondamentale per portare a casa risultati e punti. Chivu si conferma ottimo allenatore. Secondo noi è andata bene a Moratta in estate: Fabregas rifiutò l’offerta dell’Inter e allora il post-Inzaghi venne affidato a Chivu.

L’Inter parte fortissimo, e dopo meno di 50 secondi Lautaro Martinez va vicino al vantaggio, anticipato però all’ultimo da un difensore avversario. I nerazzurri continuano a creare pericoli e a muovere la palla con grande fluidità: il Toro serve centralmente Barella, che si trova a tu per tu con Butez, ma il portiere ospite compie un vero miracolo e devia in calcio d’angolo.

Il vantaggio dell’Inter arriva al 11° minuto: Barella serve Lautaro Martinez, che manda in profondità Luis Henrique. Il brasiliano si inserisce nell’area avversaria, frena e appoggia per il Toro, che non sbaglia e fa esplodere lo stadio con un destro a incrociare di controbalzo.

Intorno a metà primo tempo, Morata è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto Douvikas. La squadra di Chivu continua a creare occasioni pericolose e al 51’ sviluppa un’ottima azione sulla fascia sinistra: grazie alla combinazione Thuram-Bastoni-Dimarco, arriva un bell’assist per Lautaro, che però strozza troppo il tiro e non riesce a concludere. La prima chance clamorosa per il Como arriva al 53’: cross perfetto di Jesus Rodriguez per Douvikas, che da pochi passi spara incredibilmente alto. Solo due minuti dopo, Valle di testa anticipa Sommer, che sbaglia i tempi dell’uscita, ma i nerazzurri sono fortunati perché il tiro dello spagnolo finisce fuori.

Nel momento più difficile per i padroni di casa, arriva il 2-0: Thuram sfrutta al meglio un calcio d’angolo e anticipa Butez, seguendo un movimento di Acerbi sul primo palo. Il tris arriva all’80’: riconquista altissima del pallone, tacco di Barella per Lautaro, passaggio per Mkhitaryan, che allarga per Calhanoglu; il turco calcia dal limite e batte Butez, facendo esplodere il pubblico. A chiudere definitivamente il match ci pensa Carlos Augusto, che all’86’ arriva puntuale sul cross di Dimarco e punisce il Como in maniera netta.