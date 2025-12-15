Da Lukaku a De Bruyne, da Anguissa allo stesso Gilmour. Gli infortuni hanno colpito la spina dorsale della squadra di Conte e si vede e si sente

Conte si è lamentato della scarsa malizia del Napoli, non a caso i calciatori con più personalità sono infortunati

Il Napoli di quest’anno, al netto delle tantissime assenze per colpa degli infortuni, ha seri problemi in trasferta. Non a caso tra campionato e Champions League gli azzurri hanno già perso sette partite.

Non a caso Antonio Conte nella conferenza post gara di Udine ha ribadito che mancano giocatori che si facciano sentire, che capiscano i momenti della partita:

«Facciamo fatica a gestire le situazioni quando cambia il vento. Bisogna essere bravi a lavorare sull’aspetto mentale. In queste situazione bisogna cercare di essere più astuti, soprattutto i ragazzi più grandi che capiscano ed indirizzano il mare in tempesta».

Al Napoli di Conte mancano giocatori come Lukaku e Anguissa: i dettagli

Di fatto Antonio Conte ha invocato più malizia da parte dei suoi giocatori. Tra gli assenti purtroppo spiccano proprio giocatori che hanno queste caratteristiche richieste.

Uno su tutti è ovviamente Romelu Lukaku. Il belga è sempre stato l’uomo di Conte in campo. Con la sua esperienza, l’ex Inter sarebbe riuscito a conquistare punizioni che avrebbero fatto respirare il Napoli durante il forcing dell’Udinese. La buona notizia per Conte è che il suo pupillo potrebbe essere convocato già per la Final Four di Supercoppa italiana. Poi, non sappiamo quando potrà essere almeno al 70%.

Un altro elemento chiave è Frank Anguissa che dovrebbe rientrare tra fine gennaio e l’inizio di febbraio. Il camerunense con la sua fisicità è dominante in mezzo campo, caratteristica che è mancata nel secondo tempo di Udine.

Poi c’è ovviamente Kevin De Bruyne che con le sue eccellenti qualità tecniche sarebbe per saltare il pressing degli avversari. Lo stesso Gilmour avrebbe dato una mano al centrocampo. Ricordiamo che, così come Anguissa, anche il belga e l’ex Brighton dovrebbero tornare a disposizione di Conte nelle prime settimane di febbraio.

Nel frattempo, dunque, il tecnico del quarto scudetto del Napoli dovrà puntare a centrocampo sempre con lo stanco Scott McTominay ed il rientrante Stanislav Lobotka.