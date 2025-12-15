Zazzaroni: «Spero che Lucca vada via dal Napoli a gennaio, è stato proposto a due squadre»

Il Napoli è caduto di nuovo in trasferta. I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di ieri contro l’Udinese. I friulani hanno sconfitto gli azzurri con il gran gol di Ekkelenkamp.

Dopo il gol subito, il Napoli ha avuto un paio di occasioni per pareggiare. Una di queste è stata sui piedi dell’ex Lorenzo Lucca, che ha colpito il palo esterno in spaccata. Tuttavia, nonostante qualche segnalare di reazione visto ieri contro l’Udinese, Ivan Zazzaroni spera che l’attaccante italiano lasci il team di Antonio Conte.

Lucca, Zazzaroni spera che vada via dal Napoli

Il direttore del Corriere dello Sport, esattamente ai microfoni ufficiali di Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti rilasciato queste parole:

«Futuro di Lucca? Posso dire che il suo agente l’ha proposto sia al Milan che al Benfica. Spero che vada via, perché ha bisogno di fiducia. Anche perché con Lukaku e Hojlund giocherà pochissimo».

Zazzaroni sui giocatori del Napoli assenti

«Napoli? Non mi sono fatto ingannare dalle recenti vittorie, visto che ogni squadra andrebbe in difficoltà con assenze come quelle di Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Lobotka, Gilmour e Meret».

