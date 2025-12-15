Napoli, Lukaku può strappare la convocazione per la Supercoppa (Sky)
Lukaku sarebbe vicino a riuscire a centrare l'obiettivo di essere convocato da Conte per la Final Four di Supercoppa
Dopo il ko rimediato ieri in trasferta contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte ha già la mente verso la semifinale di Supercoppa italiana di giovedì prossimo contro il Milan. Proprio per questa partita così importante, il tecnico salentino per ottimo aggiornamento sulle condizioni di Romelu Lukaku.
Lukaku può essere convocato per la Supercoppa
Il belga, infatti, viaggia verso la convocazione per la Final Four della Supercoppa italiana. La notizia di Sky Sport Italia:
“Lukaku potrebbe esserci nella lista dei convocati di Antonio Conte che partirà domani alla volta di Riad. Conte sta ritrovando il suo attaccante, il quale sta lavorando sempre di più con la squadra. Una possibile convocazione in Supercoppa, tra l’altro, rappresenterebbe la possibilità di monitorare ancora con più attenzione le condizioni dell’ex Inter che, nel frattempo, sta continuando a rispettare il suo percorso di recupero”.
Secondo Repubblica questa mattina Big Rom sarebbe invece dovuto restare a lavorare a Castel Volturno senza partite insieme al Napoli alla volta di Riad, solo nelle prossime ore verrà sciolto il dubbio.