Napoli, Lukaku può strappare la convocazione per la Supercoppa (Sky)

Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato: le sconfitte sono quattro in 15 partite (sono tante)

di Massimiliano Gallo - L'Udinese ha vinto 1-0 (due gol annullati e una traversa), ha surclassato il Napoli nel secondo tempo. Azzurri senza energie, meglio andare a riposarsi in Supercoppa, brand permettendo