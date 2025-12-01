Insigne-Lazio, accordo pronto. Contratto fino a giugno per 1,3 milioni (Repubblica)

Ieri, prima della sfida contro la Roma, a Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, era stato interrogato sul tema Lorenzo Insigne. Sembrava infatti che la trattativa con la Lazio si fosse arenata: «Non c’è il nostro zampino, ne abbiamo parlato a giugno e luglio in costruzione della squadra. In questo momento davanti siamo coperti, non c’è nulla con lui. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli e gli facciamo in bocca al lupo per il suo futuro»

Questa mattina arriva, da Repubblica, la notizia che l’accordo con la Lazio invece c’è.

“Mercato: arrivano conferme sull’accordo con lo svincolato Lorenzo Insigne, primo rinforzo richiesto da Sarri. Il contratto sarà fino a giugno (ingaggio da 1,3 milioni) con opzione di rinnovo legato alle presenze o al- la qualificazione in Europa. Già dopo il 16 dicembre il 34enne attaccante potrà essere tesserato”.