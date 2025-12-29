Caro biglietti Mondiali, Infantino: «Senza quei soldi non ci sarebbe un mondiale per 150 paesi»

La fase di vendita tramite sorteggio casuale terminerà il 13 gennaio. La Fifa selezionerà a caso i richiedenti, addebiterà il prezzo e consegnerà i biglietti dal 5 febbraio in poi. I biglietti residui saranno poi venduti con il criterio “primo arrivato, primo servito.”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha affermato che i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti dei Mondiali sono necessari per sostenere il calcio in 150 paesi.

La Fifa ha ricevuto molte critiche dopo aver annunciato i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026, i più alti mai registrati nella storia del torneo. Il gruppo di tifosi Football Supporters Europe ha definito questi costi “esagerati” e un “colpo duro alla tradizione della Coppa del Mondo.” A seguito delle proteste per i prezzi, soprattutto quelli destinati ai tifosi delle squadre partecipanti, la Fifa ha risposto introducendo una nuova fascia di biglietti a prezzo ridotto: circa 1.000 tagliandi per partita disponibili a 60 dollari per i sostenitori delle due squadre in campo.

Infantino vuole vendere

Al World Sports Summit di Dubai, lunedì, Infantino ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l’annuncio dei prezzi dei biglietti:

«Senza la Fifa, non ci sarebbe calcio in 150 paesi nel mondo. Il calcio c’è grazie, e per merito, di questi ricavi che generiamo con e dalla Coppa del Mondo, che reinvestiamo in tutto il mondo.»

E ha aggiunto:

«Abbiamo sei-sette milioni di biglietti in vendita e in 15 giorni abbiamo ricevuto 150 milioni di richieste. Quindi, 10 milioni di richieste di biglietti ogni singolo giorno. Questo dimostra quanto sia potente la Coppa del Mondo.

In quasi 100 anni di storia dei Mondiali, la Fifa ha venduto in totale 44 milioni di biglietti. Quindi, in due settimane avremmo potuto riempire 300 anni di Mondiali. Immaginate. È pazzesco.»

Prezzo medio dei biglietti

Riporta The Athletic:

“Il prezzo medio dei biglietti per le prime tre partite del torneo nei paesi ospitanti Messico, Canada e Stati Uniti, nelle categorie 1, 2 e 3, è stato di 1.728 dollari. I prezzi variano per le altre 39 squadre. Per esempio, il prezzo medio per le partite della Germania nella fase a gironi, sempre nelle categorie da 1 a 3, è stato di 422 dollari.

I biglietti di categoria 3 per le semifinali superano i 900 dollari, mentre i posti più costosi arrivano a costare 3.295 dollari.

I biglietti per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium sono in vendita fino a 8.680 dollari dal sorteggio tenutosi all’inizio di questo mese, quasi 2.000 dollari in più rispetto al prezzo originale di ottobre”.

Un comunicato stampa della Fifa, sempre lunedì, ha ribadito la dichiarazione di Infantino, sottolineando che “ad oggi sono state inviate oltre 150 milioni di richieste di biglietti da tifosi provenienti da più di 200 paesi.”

La fase di vendita tramite sorteggio casuale aperta l’11 dicembre si concluderà il 13 gennaio. I tifosi hanno potuto fare domanda per biglietti in categorie specifiche per partite precise, ai prezzi sopra indicati. La Fifa selezionerà casualmente un numero non noto di richiedenti, addebiterà loro il prezzo indicato e consegnerà i biglietti richiesti in data o dopo il 5 febbraio.

Eventuali biglietti rimasti saranno venduti con modalità “primo arrivato, primo servito.”