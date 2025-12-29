Calciomercato Lazio, per Insigne si attende solo la firma

Ultime novità per il mercato della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe muovendo in due direzioni: Lucca dal Napoli, se parte Castellanos e Insigne che è già a Roma

“Lorenzo Lucca nel mirino della Lazio. Spunta la pista legata all’attaccante del Napoli tra le strategie del club biancoceleste in vista del mercato di gennaio. L’ipotesi di un rinforzo per l’attacco resta comunque subordinata alla partenza di Castellanos. Intanto, nelle prossime ore, potrebbe essere formalizzato l’arrivo di Lorenzo Insigne. Accordo già raggiunto con l’ex ala del Napoli che da giorni è a Roma. Infine, oggi Maurizio Sarri si sottoporrà a un piccolo intervento programmato da tempo. Già nei prossimi giorni sarà a Formello e domenica andrà regolarmente in panchina nel match con il Napoli”.

Per Lucca è bene ricordare che ci sono sempre più club all’estero che lo stanno cercando, sia in Premier League, sia in Spagna, insomma club che cercano un attaccante, club che stanno guardando in casa Napoli. Chiaramente il Napoli preferirebbe darlo all’estero piuttosto che in Italia.