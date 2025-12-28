Lucca piace alla Lazio se Castellanos dovesse andar via
Di Marzio: l'operazione, però, non è semplice per l'attaccante del Napoli.
Lorenzo Lucca del Napoli è finito nel mirino della Lazio per sostituire l’eventuale partenza di Valentin Castellanos.
Lucca nel mirino della Lazio
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio:
Si fanno anche ragionamenti sul mercato in entrata, con gli occhi su diversi giocatori per il ruolo di mezz’ala. Uno di questi è Samardzic dell’Atalanta, valutato circa 20 milioni di euro. Ma potrebbero tornare di moda anche i nomi di Casadei del Torino e di Fabbian del Bologna.
Un altro giocatore che piace molto, sempre in casa Atalanta, è Daniel Maldini, che piace molto per il ruolo di vice Zaccagni. Si guarda anche al ruolo di centravanti, con Castellanos che piace tanto al Flamengo. In caso di partenza dell’argentino, piace Lorenzo Lucca, operazione che al momento non è per niente semplice.