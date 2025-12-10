Conte non cambia formazione, Politano resta fuori. Ballottaggio Olivera-Spinazzola

Stasera si gioca Benfica-Napoli, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Neres comporrà il tridente con Lang e Hojlund. Confermata in blocco la formazione che ha battuto la Juve: unico ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. I tre punti sarebbero un’ipoteca sulla qualificazione.

La parola d’ordine per il Napoli è esorcizzare il preoccupante tabù delle trasferte internazionali, dopo i dolorosi viaggi a vuoto nelle due precedenti sfide all’estero contro Manchester City e Psv Eindhoven, in cui gli azzurri sono usciti dal campo a testa bassa e sotto il peso di altrettante sconfitte. Il piatto lontano dal fortino inespugnabile del Maradona piange e per questo nemmeno i 7 punti messi insieme con l’aiuto dei loro tifosi hanno consentito ai campioni d’Italia di mettersi in evidenza nella classifica del maxi girone della Champions League, in cui la squadra di Antonio Conte si trova al termine delle prime cinque giornate al ventesimo posto. La qualificazione per i sedicesimi di finale è in bilico e diventa di conseguenza un impegno categorico invertire la tendenza nei 90’ di stasera a Lisbona (ore 21), dove sul cammino del capitano Giovanni Di Lorenzo e dei suoi compagni ci sarà un avversario ostico: il Benfica di José Mourinho.

